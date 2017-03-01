Применение водки в хозяйстве

Водка у наших сограждан пользуется популярностью не только по прямому назначению. В повседневных делах она бывает порой незаменима.

В быту

• Если вы хотите, чтобы лезвия бритвы дольше оставались острыми, положите бритвенный прибор после его использования в стакан с водкой. И получите эффект 2 в 1: лезвия и продезинфицируются, и дольше останутся острыми.

• При поездке на пикник или на дачу в жаркий день водка поможет надолго сохранить продукты свежими. Для этого разведите водку с водой (1:1), налейте в целлофановые пакеты и положите в морозилку. Через пару часов вы получите многоразовые холодильные элементы, которые и сыграют роль переносного холодильника в поездке. Также можно прикладывать их к ушибам, синякам, ссадинам.

• Чтобы срезанные цветы стояли в вазе как можно дольше, налейте в воду водки (1 ст. л. на 1 л воды) и насыпьте сахара (1 ч. л. на 1 л воды).

• Водка прекрасно удаляет пятна от пластыря и скотча. Для этого просто смочите водкой ватный тампон и тщательно протрите загрязненные места.

• Чтобы отмыть окна до блеска, совершенно не обязательно покупать дорогостоящие средства. Достаточно в воду для мытья окон добавить водки (100 мл на 1 л воды), и окна будут блестеть.

• Водка прекрасно очищает стекла очков. Протрите очки чистой мягкой тряпочкой, смоченной в сорокаградусной жидкости.

• Если краны и другие хромированные изделия на кухне или в ванной потеряли былой блеск, намочите ветошь водкой и протрите детали. Они засияют лучше прежнего.

• Заржавевший болт легко открутится, если слегка полить его «беленькой».

• С помощью водки легко почистить швы и стыки в ванной комнате. Налейте водки в небольшую бутылочку с распылителем и побрызгайте из нее на стыки и места соединений швов. Через 3-5 минут промойте эти места чистой водой. Спирт, содержащийся в водке, убьет грибки и плесень.

• Простое средство от плодовых мошек: смешайте 400 мл воды, 30 мл водки и 3-4 капли жидкости для мытья посуды. Протрите этой смесью те места, где поселились насекомые, и они очень скоро покинут ваш дом.

• Бывает, на выезде или на даче нет возможности постирать одежду. Чтобы ее освежить, сбрызните вещи водкой и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом помещении.

В косметологии

• Водка - хорошее средство в борьбе с неприятным запахом ног. Чтобы его избежать, нужно 2 раза в день - утром и вечером - протирать ноги водкой.

• Если у вас появилась перхоть, смешайте 1 стакан водки с 2 ч. л. сухого измельченного розмарина и дайте этой смеси настояться в течение 2 дней. Затем процедите полученный настой через ситечко или марлю и вотрите в кожу головы. Дайте высохнуть, не смывая. Повторяйте не чаще 1 раза в неделю.

• Хотите сделать действие шампуня для жирных волос более эффективным? Влейте во флакон колпачок водки. После этого шампунь будет гораздо лучше очищать волосы и стимулировать их рост.

В медицине

• При гнойных воспалениях эффективны водочные компрессы. Наложите на больное место ватку или марлю, смоченную водкой, зафиксируйте бинтом или пластырем. Водка приостановит образование гноя, и справиться с воспалением будет гораздо проще.

• Ранки от порезов и ссадин следует промывать водкой - спирт обеззараживает их и препятствует появлению воспалений.

• Помогает водка и при ожогах. Если вы сразу же протрете ожог водкой, волдырей, скорее всего, удастся избежать.

• Известны жаропонижающие свойства водки: при высокой температуре рекомендуется протереть всю поверхность кожи больного водкой или спиртом, а после этого укутать его одеялом.

• Едва появившиеся высыпания простуды на губах хорошо смазать ватной палочкой, смоченной в водке. Герпес дальше не распространится.

• Водка поможет снять прилипший к коже бинт. Пропитайте его, подождите пару минут, и бинт легко снимется.

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Евгения Примак