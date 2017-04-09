Пасхальные приметы

Наши предки свято верили, что события, происходящие на Пасху полны особого божественного смысла. В народе существовало множество примет и поверий на Пасху, правдивость которых даже не ставилась под сомнение.

Страстная неделя (неделя перед Пасхой)

Понедельник

В этот день начинается большая приборка. Дом очищается от старых, громоздких вещей.

Вторник

Закупаются продукты для Пасхи. Женщины готовят лечебные настои. Мужчины же не должны даже касаться трав, настоек, порошков.

Среда

Это день стирки и всяких протираний. В среду желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры.

В среду на Страстной неделе вспоминали особый обряд против всякой телесной немочи. Нужно было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из бочки на улице или набрать воду в реке. Трижды перекрестясь, накрывали кружку чистым или новым полотенцем, а в 2 часа ночи, снова трижды перекрестясь, обливались этой водой, оставив немного в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, надевали одежду, а ту воду, которая оставалась в кружке, выливали до 3 часов на куст или цветы. Говорят, что таким образом омытое тело как заново нарождается.

Четверг - Великий Четверг

В этот день советовали подстригать в первый раз волосы годовалому ребенку (до года стричь считалось грехом), а девушкам - кончики кос, чтобы росли длиннее и гуще. У всего домашнего скота тоже советовали выстригать клок шерсти для здоровья и благополучия.

В этот день готовят четверговую соль: ее прокаливают на сковороде, и соль приобретает лечебные свойства. Желательно эту соль освятить в Храме.

Великий Четверг традиционно называют «чистым», причем не только потому, что в этот день каждый православный человек стремится очиститься духовно, причаститься, принять таинство, установленное Христом. В Чистый Четверг был широко распространен народный обычай очищения водой – купание в проруби, реке, озере или обливание в бане до восхода солнца.

С этим днем связано много традиций. В Великий Четверг убирали в домах, все мыли и чистили. Принято было собирать и сжигать ветви можжевельника для окуривания жилища и хлева. Считается, что целебный можжевеловый дым защищает человека и «животинку» от нечисти и болезней.

Бытовало и такое поверье, что снесенные в страстной четверг яйца, съеденные на Пасху, предохраняют от недуга, а скорлупа яиц, зарытая в землю на пастбище, надежно защищает домашний скот от сглаза.

Начиная с Чистого Четверга готовились к праздничному столу, красили и расписывали яйца. По древней традиции крашеные яйца укладывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы.

С утра в Четверг начинали печь куличи, бабы, мелкие изделия из пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, голубков, жаворонков, а также медовые пряники. Вечером готовили пасху.

В Чистый четверг следует пересчитать деньги три раза, чтоб весь год «водились» деньги.

В Страстную Среду и Великий Четверг принято было омывать водой, натаянной из снега, всю домашнюю живность - от коровы до курицы - и пережигать соль в печи, которая, по народным поверьям, приобретала от этого целебные свойства.

В некоторых деревнях в полночь Великого Четверга женщинам также предписывалось окатить себя водой для ограждения от болезней.

Если до зари умываться на Великий (Чистый) Четверг, нужно приговаривать при этом: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым Четвергом снимается».

Утром в Пасху умываются водой, оставленной с Чистого Четверга. В нее хорошо класть серебряную вещичку или ложку, можно монетку. Умываются для красоты и богатства.

Если девушка не может выйти замуж, нужно то полотенце, которым она вытерлась в Чистый Четверг, отдать людям на Пасху, тем, которые просят милостыню, вместе с крашенками и куличом. После этого вскоре выходят замуж.

Существовал также обычай выжигать свечой кресты на дверях и потолках, чтобы уберечь дом от нашествия нечистой силы. Страстные свечи давали в руки тяжелобольным или мучающимся трудными родами, они обладают целебной силой. С Великого Четверга запрещено было подметать пол в доме вплоть до самой Пасхи.

Пятница

Кулинария в этот день спорится. Продолжали печь и готовиться к празднованию Пасхи. «Ангелы помогают», - говорят набожные люди.

В пятницу обметают углы тряпкой, эта тряпка поможет избавиться от болей в пояснице, если ею обвязать себя. Этой же тряпкой вытирают ноги в бане после мытья, чтобы ноги не болели. Зола, взятая в пятницу перед Пасхой, поможет вылечиться от алкоголизма, черной тряски, от сглаза и от смертной тоски.

Суббота

Последняя (тихая) приборка. Еще можно красить яйца. В этот день готовят общие праздничные блюда. В Субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе угощение, чтобы потом можно было разговеться. Правда ели понемногу – только символически, после чего шли спать. Зато поздним воскресным утром начинался настоящий пир, который продолжался всю неделю.

Само собой, все подготовительные работы: стряпня, покраска яиц должны быть закончены до Светлого Воскресения.

Пасха и пасхальная неделя

Считалось, что перезвон колоколов в день Христова воскресения наделен по-настоящему волшебными силами - ударив в колокол, верующие люди просили хорошего урожая, мира и лада в семье, а девушки красивого и богатого жениха. Если человек говорил свою просьбу от чистого сердца, то она обязательно сбывалась.

На Руси каждый год в день этого великого праздника в каждом доме ставили около икон кувшинчики с медом, которые назывались канунчики. Хозяева зажигали в них свечи и поминали ушедших из этого мира родных и друзей, чтобы и они могли порадоваться тому, что Христос воскрес. После праздника, на пасхальной неделе, эти кувшинчики относили на кладбище и оставляли на могилах умерших. Также на кладбище брали с собой три пасхальных яйца красного цвета и сказав на могиле "Христос воскрес", крошили крашенки птицам.

Как только в Пасхальное воскресенье начинали звонить колокола, люди крестились и трижды приговаривали: «Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь».

Хорошо на Пасху (и во всю Пасхальную неделю) покататься на качелях. Это ритуал овевания. Говорят, все грехи сдувает.

Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой.

Так, тот кто первым увидит восход Солнца на Пасху, тот будет не знать бед весь год.

Девушки, чтобы выйти замуж должны были во время церковной службы на Пасху сказать про себя: «Воскресение христово! Пошли мне жениха холостого!».

Если ребенок родился в пасхальное воскресенье, то он станет известным, знаменитым человеком. Тот же, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем. Великие люди, которые могут даже изменить ход истории, рождаются не просто в Пасхальное воскресенье, а еще в полдень и в рубашке.

Смерть в Пасху – это особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, ко святым угодникам. Хоронят покойного с красным яичком в правой руке.

После утренней службы нужно как можно быстрее добраться до дома и приняться за праздничную трапезу: чем быстрее это сделать, тем успешнее пойдут дела.

А чтобы малыш рос крепким и сильным, утром в Пасхальное воскресенье его надо поставить ножками на топор и сказать: "Как сталь крепка, так и ты будь крепок и здоров. Аминь.

Если ваш малыш медленно развивается, на Пасху поводите его босиком по деревянному полу. И зубки быстрее прорежутся, и ножками скорее самостоятельно пойдет, и заговорит раньше.

Хорошая примета на Пасху услышать кукушку - это предвещает прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество.

Наши прадеды обязательно крошили кусочек освященного кулича птицам, призывая таким образом удачу и богатство.

Плохой приметой считается, если во время пасхальной службы в церкви гаснет свеча, а вот если она догорела до конца службы и человек сам ее потушил, то это к добру.

В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых - отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом.

Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку - весь год вы не будете знать нужды.

Девушки в этот день наводили красоту - освященное красное пасхальное яйцо клали в воду, а потом этой водой умывались.

Влюбленные пары трепетно относились к поцелуям на Пасху. Плохой приметой считалось поцеловаться на пороге - это сулило разлуку. Также если во время поцелуя услышать карканье ворона, то влюбленные могли скоро разойтись. А вот если поцелуй происходил под деревом, то это сулило радостную жизнь.

Мамы защищали своих детей следующим образом - начиная с Пасхи и всю Пасхальную неделю малышам натощак давали сначала кусочек освященного кулича, а потом только кормили остальной едой.

А чтобы в семье был мир, лад и никто не ссорился между собой, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать всей семьей и каждый должен в первую очередь съесть по кусочку кулича и яйца, которые были освящены в церкви.

Женщина, у которой никак не получается забеременеть, на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку положить туда кусочек пасхи со словами: "Кулич для детишек!". После трапезы этот кусочек крошили птицам.

На Пасху, как и на Благовещение, в знак весенней свободы отпускались на волю птиц. Выпуская, загадывали желание - считалось, что птица это небесное создание, и она передаст его всевышнему.

Свечи, купленные на Пасху в церкви хранили весь год - ими благословляли молодых, ставили их возле тяжелобольных, изгоняли с их помощью нечистую силу из домов.

Люди в возрасте всю Пасхальную неделю, расчесывая волосы, говорили следующие слова: «Пошли мне, Господи, столько же внуков, сколь волос на расческе».

Остатки воска от пасхальных свечей хранили до следующей Пасхи - по народным приметам это служило оберегом дому от пожара, а семье от проклятий.

Муж и жена должны за завтраком в пасхальное воскресенье ударить крашеные яйца друг об друга, у кого яичко не разбилось, тот и будет "главой" семьи весь год.

Если ваш ребенок капризен и плаксив, в Пасху родители должны обязательно пойти в церковь замаливать свои грехи.

Чтобы урожай не пострадал от града, засухи или ливней, крестьяне на Пасху зарывали в землю на поле скорлупу от пасхальных яиц.

Плохой приметой считалось проспать на Пасху утреннюю службу - это пророчило неудачи.

Если на пасхальной неделе вы увидели во сне умершего родственника это значит, что в будущем году в семье никто тяжело не заболеет и не умрет;

Если в доме кто-то находится при смерти, то в церкви в Пасхальное воскресенье нужно было постараться взять пасхальное яйцо из рук батюшки. Уходя из церкви, надо подойти к иконе Богородицы и позвать ее с собой: «Матушка Богородица, идем со мной ко мне домой. С нами ночевать, раба (имя больного) врачевать». Дома нужно было хотя бы часть принесенного яйца скормить больному. Тогда, по народному поверью, он в этот год не умрет.

И, конечно же, люди обращали внимание и примечали погоду в этот светлый праздник:

Хорошая погода на Пасху считалась предвестником жаркого лета, облачная погода означала холодное засушливое лето.

Если на небе было видно много звезд, это означало, что еще будут заморозки.

По народным приметам если на Пасху уже весь снег растаял, значит урожай в этом оду будет богатый.

Также зажиточный год предвещали сильные дожди на пасхальной неделе.

Гроза на пасхальной неделе считалась приметой поздней и сухой осени.

Увидеть на Пасху разноцветный закат считалось отличным предзнаменованием и сулило большую удачу.

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Алевтина Мармеладова