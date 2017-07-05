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"Крепкие" мыльные пузыри своими руками

В последнее время любимым развлечением молодежи на пати и домашних праздниках стало выдувание мыльных пузырей. Предлагаемые в магазинах составы оставляют желать лучшего, да и небезопасны они для малышей. Приготовленная в домашних условиях жидкость позволит вам надувать огромные и, главное, прочные пузырики, с которыми можно даже поиграть. 

Ингредиенты:

Глицерин 25 г

Сахар 2 ч.л.

Жидкость для мытья посуды 2 ст.л.

Вода 150 г

Глицерин продают в каждой аптеке, и стоит он дешево.

Ход работы:

Собственно говоря, ничего сложно в приготовлении нет.

Выливаем в чашку глицерин. Добавляем сахар. Разбавляем смесь водой. Теперь следует все перемешать.

Для выдувания использовать набор из-под настоящих мыльных пузырей. Просто залить смесь в емкость и выдували пузыри через специальную палочку.

А еще можно попробовать сделать гигантские пузыри. Для этого из проволоки делаем петлю, а жидкость наливаем в плоскую посуду и действуем так же, как с маленькой палочкой – просто дуем в нее. 

Валентина Соломатина
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