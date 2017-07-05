"Крепкие" мыльные пузыри своими руками
В последнее время любимым развлечением молодежи на пати и домашних праздниках стало выдувание мыльных пузырей. Предлагаемые в магазинах составы оставляют желать лучшего, да и небезопасны они для малышей. Приготовленная в домашних условиях жидкость позволит вам надувать огромные и, главное, прочные пузырики, с которыми можно даже поиграть.
Ингредиенты:
Глицерин 25 г
Сахар 2 ч.л.
Жидкость для мытья посуды 2 ст.л.
Вода 150 г
Глицерин продают в каждой аптеке, и стоит он дешево.
Ход работы:
Собственно говоря, ничего сложно в приготовлении нет.
Выливаем в чашку глицерин. Добавляем сахар. Разбавляем смесь водой. Теперь следует все перемешать.
Для выдувания использовать набор из-под настоящих мыльных пузырей. Просто залить смесь в емкость и выдували пузыри через специальную палочку.
А еще можно попробовать сделать гигантские пузыри. Для этого из проволоки делаем петлю, а жидкость наливаем в плоскую посуду и действуем так же, как с маленькой палочкой – просто дуем в нее.Валентина Соломатина