Все, что нужно знать о цветении орхидей

Самое прекрасное время у орхидеи – период ее цветения. Чтобы растение регулярно радовало новыми цветоносами, нужно знать, какие условия этому способствуют.

Глядя на цветущую орхидею, многие цветоводы даже не задумываются, покупать это необыкновенное растение или нет. Конечно, покупать! Вот только будет ли оно так же хорошо цвести и дома? Все знают, что орхидея – растение довольно капризное и требует щепетильного ухода. Добиться повторного цветения от нее можно, если знать все способствующие этому факторы и соблюдать определенный режим ухода. Тогда цветение орхидеи будет продолжаться от 2 до 6 месяцев. А некоторые роды, как фаленопсис или ванда, могут цвести и круглый год.

Частота цветения орхидеи зависит от соблюдения определенных правил ухода. Чтобы растение цвело, следует помнить условия, способствующие этому.

Узнайте возраст орхидеи

Если вы купили нецветущее растение, и оно не торопится радовать цветочной стрелкой, быть может, оно еще слишком молодое. Разные виды орхидей зацветают в возрасте от 1,5 до 3 лет. Чтобы определить, что орхидея достаточно взрослая, нужно посчитать количество побегов. У взрослого растения, готового к цветению, их должно быть от 5 до 8. Если цветки на орхидее появляются раньше – это не всегда хорошо. Дело в том, что слишком молодому растению может не хватить сил на восстановление после цветения, и орхидея может погибнуть.

Не двигайте горшок

Многие знают, что переезд для орхидеи – настоящий стресс. Но этот цветок не любит даже незначительных передвижений. Орхидея реагирует на положение по отношению к свету. Поэтому, если существует необходимость переставить горшок с растением, необходимо размещать его той же стороной к источнику освещения, какой он и стоял раньше. Также не стоит двигать орхидею во время полива. Передвижение неблагоприятно сказывается на росте цветка, особенно в момент появления цветоноса.

Уделяйте внимание корням

Как известно, корни орхидей активно участвуют в процессе фотосинтеза, поэтому важно следить за тем, чтобы им было достаточно света. Поскольку лишний раз перемещать орхидею не рекомендуется, стоит позаботиться о корнях заранее. Например, вместо керамических горшков лучше использовать пластиковые прозрачные емкости с большим количеством дренажных отверстий. Не рекомендуется брать для посадки этого цветка емкости с рифлеными стенками, поскольку его корни имеют особенность прирастать к неровной поверхности. Кроме этого, острые края и элементы могут травмировать корневую систему, что нанесет вред всему растению в целом.

Позаботьтесь об освещении

Солнечный свет – очень важный фактор, влияющий на цветение орхидеи. Без полного светового дня (10-12 часов в сутки) эти растения не будут цвести. Поэтому осенью и зимой, когда естественного освещения очень мало, цветы следует досвечивать лампами.

Если орхидея выпустила цветонос осенью или зимой, то следует позаботиться о том, чтобы он не погиб из-за короткого светового дня. Без досвечивания в темное время года цветонос может остановиться в развитии или засохнуть. Если нет возможности досвечивать растение целиком, достаточно организовать подсветку только для кончика цветоноса. Главное, следить, чтобы ни он, ни само растение не нагревались.

Обеспечьте допустимый перепад температур

Катализатором для цветения многих видов орхидей является незначительная разница между показателями дневной и ночной температуры. Поэтому, чтобы орхидея цвела, ночью температура должна быть на 4-6°С ниже, чем днем. Конечно, создать такие условия на протяжении всего года бывает проблематично. Но с конца весны и до начала осени орхидеи можно содержать на открытом воздухе, где температурный перепад достигается естественным путем. В более прохладное время, когда цветы уже должны жить дома, помещения с орхидеями нужно проветривать. Только делать это следует очень осторожно, помня, что эти растения очень боятся сквозняков.

Правильно поливайте орхидею

Поливать орхидею нужно после просыхания грунта – это даст возможность избежать загнивания корней. Данные требования действуют как летом, так и зимой и применимы как к деткам, так и ко взрослым растениям. Однако есть здесь и свои исключения. После того как орхидея отцветет, полив стоит сократить примерно на месяц.

Перед цветением и во время него орхидее требуется более интенсивный полив, чем обычно. Далее, в период покоя, экземпляры с жесткими листьями и наличием псевдобульб нужно поливать по основному принципу (примерно через 10-12 дней).

Увлажняйте воздух вокруг растения

Еще одно важное для цветения условие – влажность воздуха. Если ее будет недостаточно, орхидея может остановиться в росте или на ней преждевременно засохнут нераспустившиеся бутоны и цветки.

Чтобы повысить влажность в помещении, где растет орхидея, можно поставить рядом с цветком тарелочку с водой. Также в очень сухие периоды (когда в домах включают отопление) растение стоит опрыскивать. Подходящая влажность для орхидей – от 60% и выше.

Правильно подбирайте удобрения

Для подкормки орхидеи рекомендуется использовать составы на основе фосфора и калия, поскольку они стимулируют появление цветочных почек. Кроме того, использование таких удобрений гарантирует образование у растения здоровых и крепких цветков. А вот подкормками на основе азота лучше не увлекаться: этот элемент, наоборот, тормозит развитие цветоносов.

Не бойтесь "пугать" растение

Иногда, чтобы заставить орхидею зацвести, ей нужно устроить небольшой стресс. Бывает так, что все условия для цветения соблюдены, а цветок упорно не хочет пускать стрелку. Это иногда случается из-за того, что орхидее слишком хорошо. В таком случае все силы растение направляет на рост зеленой массы. Один из способов стимулировать цветение – немного "шокировать" орхидею: сократить полив или переставить горшок с растением в более прохладное место.

Период покоя у орхидей

После цветения у орхидеи наступает период покоя, когда она начинает копить силы для нового цветения. Уход в это время ничем не отличается от ухода в другие периоды. Цветок по-прежнему нуждается в хорошем поливе, высокой влажности, достаточном освещении и регулярной профилактике против болезней и вредителей. Что же касается подкормок, то их частоту и объем в период покоя стоит уменьшить. Если существует необходимость пересадить орхидею, то самое время заняться этой процедурой именно сейчас, когда растение больше не цветет.

Пригодны ли орхидеи к срезке?

Что может быть прекраснее букета из орхидей? Вот только живут эти цветы недолго, да и не каждый вид подходит для срезки. Попробуем разобраться, как продлить жизнь эпифитному букету и какие орхидеи выбирать. Стоять в вазе и сохранять свежесть и аромат в течение нескольких недель (а иногда и месяца) могут фаленопсисы, цимбидиумы и пафиопедилумы. Другие орхидеи рискуют не простоять и часа, увядая буквально на глазах.

Если вы приобретаете орхидеи в срезке, смотрите в первую очередь на лепестки и чашелистики. Они должны быть блестящие, будто покрытые воском, и жесткие – тогда орхидея простоит долго.

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Евгения Примак