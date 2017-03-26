Как вырастить апельсиновое дерево из косточки

В магазинах продают лимонные, апельсиновые, мандариновые деревья с плодами и не верится, что у вас дома оно сможет выжить. Да и цены на цитрусовые высоки. Так вырастите свое. Закаленное и любимое.

Что понадобится:

-Апельсин с косточками

-Марля (кусочек)

-Стаканчик из-под йогурта

-Земля

-Вода

-Пакетики целлофановые

-Забота и любовь

-Много солнца

1. Скушайте цитрусовый фрукт и положите косточки в одну кучку. Надо выбрать самые пухленькие, а плоские выбросить вместе с кожурой.

2. Лучшие семена сразу же помещаем во влажную среду для дальнейшего прорастания. Оптимально взять кусочек марли или тряпочки, намочить его и завернуть в него косточки. Кулек положить в стаканчик из-под йогурта (можно взять рюмку) и закрыть пакетиком. Получится парник для проращивания.

3. “Инкубатор” лучше поставить в теплое хорошо освещаемое место и проверять влажность ткани раз в 2-3 дня. Первые корешки вылезут через 3-6 недель (скорость зависит уже не от вас).

4. Когда корешок вырастит на 1 см, можно сажать в почву (а можно и подождать до 2 см.). Очень важно правильно выбрать глубину посадки косточки. 1,5 см вполне хватит. Не повредите корень, засовывая его в глубь.

5. Вылезший росток любит опрыскивание и нуждается в солнце. Держите его в самом солнечном месте.

6. Когда появится вторая пара листиков – можно пересаживать в более удобное место. Раз в полгода желательно пересаживать в емкость побольше.

7. Ваш кустик будет быстро расти. Не забывайте поливать, регулярно опрыскивать и нежить его на солнце.

8. Что бы кустик-палочка начал давать боковые веточки придется отщипнуть макушку (2-3 листика). Но не спешите, дайте вашему деревцу время подрасти. И со временем у вас появится свое, привыкшее к условиям вашей квартиры, а через несколько лет и плодоносящее дерево.

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Евгения Примак