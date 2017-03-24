Комнатные цветы - загадка

Может, после прочтения этой статьи ты поймешь, почему у тебя так мало денег,почему ты плохо спишь, а рядом не водятся мужские особи.

Туго с деньгами? Заведи толстянку (Crassula) — денежное дерево. Для особого эффекта рекомендуется посадить в красный горшок. Если вдруг толстянка не помогает — заводи еще и плектрантус (Plectranthus coleoides).

Если у тебя проблемы с кавалерами, заведи оксалис (Oxalis deppei Lodd) — цветок любви, а для большей гарантии гибискус (Hibiscus) —цветок страсти и любви. Если же ты слишком стеснительна в интимных отношениях, прорасти косточку авокадо: сексуальная раскрепощенность обеспечена.

Достают подружки — сплетницы? Заведи дома традесканцию (Tradescantia). Уж не знаю, как она действует, но сплетни прекратятся.

Если надоел муж или некстати прижившийся друг — бегом в магазин за плющем (Hedera L.). Почему-то эти двое (плющ и мужчина) друг друга не переносят на уровне подсознания.

Не везет в "Суперлото"? Следующий раз вместе с билетами покупай фикус (Ficus deltoidea). Это растение отвечает за удачу в доме, да и вообще за семейное благополучие.

Кактусы (семейство Cactaceae) по своей натуре очень неординарны. С одной стороны они якобы охраняют дом от злодеев-воров-вломщиков, а с другой — приводят мужа к пьянству.

Если такое ощущение, что в квартире обитают все окрестные КВНщики вперемешку с "Аншлагом" — то есть ну очень весело — волоките в дом каллы (Zantedeschia aethiopica). Они приносят печаль. А если все нормально — тогда пусть они радуют вас на расстоянии. Например, в цветочном магазине.

Семейное счастье в дом принесет хлорофитум (Chlorophytum). А еще и воздух очистит. Так что он дома незаменим.

Часто ссоритесь из-за того, что не можете поделить пульт от телевизора? Или из-за того, кто моет посуду? Вам обязательно нужна узумбарская фиалка (saintpaulia ionantha) — она помогает разрешать конфликты.

Пугают по ночам подозрительные скрипы? Вам кажется, что у вас завелись барабашки? Выселить всю эту нечистую силу способен папоротник (Pteridophyta). Кстати, присмотрись — если папоротник завял — значит, отвел от тебя беду. Вообще, это относится к любому комнатному растению.

Всяческие бамбуки (Bambusoideae) и пальмы (Arecaceae, Palmaceae, Palmae) — символ успеха, упорства и стремления вверх.

А драцена (Dracaena marginata) — символ легкого успеха, так что, собираясь в казино, возьми с собой драцену.

Алоэ (Aloe Arborescens) защитит твой дом от несчастий и непрошенных гостей, типа Свидетелей Иеговы. А еще от насморка.

Цитрусовые приносят в дом удачу и богатство, а роза — символ верности. Так что перед отъездом в командировку подари любимому розу. Ты, конечно, в приметы не веришь, но так, на всякий случай.

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Евгения Примак