Как вырастить розу из срезанного цветка

Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок такой же изумительной красоты.

Если вы решили во что бы то ни стало вырастить розу из срезанного цветка, вы сможете это сделать при соблюдении некоторых правил.

Инструкция

1. Дождитесь увядания букета (но не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия.

2. Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.

3. Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов.

4. Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами.

5. Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.

6. Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.

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Евгения Примак