Как ухаживать за денежным деревом чтобы водились деньги?

Часто в наших домах и квартирах можно встретить толстянку. В народе это растение принято называть обезьяньим деревом, деревом счастья, а также денежным деревом. Так что, нет ничего удивительного в том, что толстянка – частый гость в домах наших современников, ведь избавиться от хронического финансового невезения хотят очень многие.

Это дерево с расположенными попарно одинаковыми листьями, при этом каждая последующая их пара повернута на 90 градусов к предыдущей. Листья цветка блестящие, мясистые, округлые. Иногда они бывают изогнутыми. Вне домашних условия толстянка может вырасти до размера 1,5 – 3 м. Это дерево иногда цветет. Белые или кремовые цветочки покрывают шапкой всё растение. Дома растение цветёт редко. Считается, что толстянка цветет только в возрасте старше 15 лет.

Денежное дерево выделяет биологически активные вещества. Они благоприятно действуют на воздух помещения, а это полезно для организма. Воздух, насыщенный полезными веществами, способен эффективно снимать нервное напряжение. Также эти вещества способны убить вирусы и вредную микрофлору. Именно по этой причине толстянка является отличным профилактическим средством от простуды.

Если деревце хорошо растет, листья у него крупные, финансовые дела у его хозяина непременно пойдут на лад.

Нужно для этого всего-навсего подобрать растению правильное место в доме и правильно ухаживать за ним.

Способность к размножению у толстянки поразительная, даже из одного листочка довольно быстро можно получить новое деревце, не говоря уже о побегах. По поверью, чтобы толстянка стала привлекать в дом денежные потоки, листочек или черешок нужно взять тайком или купить в магазине. Брать отросток у знакомых не следует. Растение давно уже настроено на привлечение денег в их дом, и даже если его «потомок» поселится в новом доме, то по-прежнему будет «слать» деньги прежнему владельцу.

Благодаря своим круглым мясистым листьям толстянка способна накапливать и излучать положительную энергию. Но чтобы направить энергетические потоки в нужное русло, очень важно правильно расположить растение. Идеально подойдет для толстянки юго-восточное окно. Считается, что именно это место дома наиболее удобно для «проникновения» в него энергетики финансового благополучия.

Чтобы стимулировать энергию толстянки для привлечения в дом денег, к стволу дерева нужно привязать красную шелковую ленточку. Затем следует закопать в горшочек с саженцем монетку. А в новогоднюю ночь ветки толстянки рекомендуется украсить монетками, яркими лентами, серпантином и конфетти. Для молодого растения можно использовать и шоколадные рубли в сверкающих обертках, главное, чтобы они были подвешены на красных или желтых ленточках.

Самое главное требование толстянки — обилие солнечного света.

Но хотя толстянка и любит яркий свет, летом ее необходимо защищать от слишком яркого солнца. Поливают летом умеренно, зимой очень редко — раз в 1—2 месяца.

Опрыскивание не характерно для ухода за этим растением, нужно лишь протирать листья от пыли, которая их очень любит. Влажность не так уж важна, а вот частое проветривание необходимо.

Летом можно вынести ее на свежий воз дух — на лоджию или балкон. Чтобы «дерево» не росло однобоким (в бытовой магии считается, что такое растение «однобоко» будет работать на человека), горшок время от времени нужно поворачивать разными сторонами к солнцу. Тому, кто решил вырастить у себя дома денежное дерево, следует помнить еще одно условие — ни в коем случае его нельзя ставить рядом с кактусами или другими колючими растениями.

В очень редких случаях толстянка может начать цветение. Интересно, что в таком случае ожидает обладателя этого цветущего денежного дерева? Вероятнее всего – быстрый финансовый взлет. Но не забывайте о растении, даже достигнув желаемых результатов.

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Евгения Примак