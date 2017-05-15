Выращиваем киви дома

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.

Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.

Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год

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Александра Дроздова