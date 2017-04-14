Какие комнатные цветы стоит заводить дома?

Правильно подобранные цветы улучшают не только энергию дома, но и жизнь самих хозяев. Улучшают их духовное и физическое самочувствие.

Позитивной энергетикой, согласно фэн-шуй, обладают следующие горшечные растения:

амариллис, гиппеаструм (гибриды Hippeastrum), апельсиновое или лимонное дерево (различные виды Citrus), бегонии цветущие (виды Begonia), герани (гибриды Pelargonium), драцена (Dracaena), камелия (виды Са- melia), китайская роза, или «цветок любви» (Hibiscus rosa-sinensis), орхидея-бабочка (Oncidium papilla), плющ (Hedera helix), толстянка древовидная (Crassula arborescens), фикус (Ficus lyrata), кустовая и горшечная хризантема (виды Chrysanthemum), цикламен, альпийская фиалка (виды Cyclamen).

1. Азалия поддерживает бодрость хозяев, укрепляет положительную энергию дома.

2. Амариллис — цветок-донор. Достаточно уютно устроиться рядом с ним, неторопливо погладить его листья, и скоро силы и хорошее настроение обязательно к вам вернутся.

3. Плющ — прекрасный стимулятор положительной энергии, помогает обрести равновесие и найти выход из сложной ситуации.

4. Примула — цветок уравновешенный, а потому прекрасно нейтрализует негативные эмоции.

5. Роза раскрывает сердца. Еще бы! Ведь у нее самая тонкая и высокая вибрация из всех растений. Особенно во время цветения. Также королева цветов стимулирует любовь к миру, способствует романтическим и дружеским отношениям.

6. Розмарин способствует хорошему сну, помогает организму отдохнуть и расслабиться, снимает усталость, убирает чувство тревоги, страха.

7. Герань — прекрасное средство коррекции энергии. Она наделяет человека выносливостью, помогает преодолеть вставшие на пути преграды, скорее достичь желанной цели. Также она улучшает энергетический фон помещения. Достаточно побыть рядом с этим растением минут 10, и вы наберетесь энергии и сил.

8. Традесканция — индикатор энергетического благополучия дома. В месте, где энергетика негативная, растение это начинает желтеть и сбрасывать листву.

9. Фиалка не терпит скандалов. К тому же она велико¬лепный детский терапевт, способный гасить агрессию.

10. Фикус создает благоприятную, спокойную атмосферу. Ссоры, раздражительность, выяснение отношений не по нраву фикусу, он позаботится, чтобы избавить хозяев от них.

11. Цикламен создает в доме гармонию и энергетический порядок.

Есть ряд растений, которые имеют и положительное и отрицательное влияние, смотря как и где их размещать:

1. Эхмея испускает энергетические импульсы, подобные стрелам. Может действовать возбуждающе. В то же время является отличным помощником для людей, не умеющих защищаться.

2. Кактус. Чем длиннее и острее колючки кактусов, тем агрессивнее энергия растений. Кактусы отлично отражают нападения извне. Поместите их на подоконник или балкон, и они защитят ваш дом от непрошеных гостей. Нежелательно размещать кактусы возле людей, а также в юго-западной части, которая отвечает за ваши взаимоотношения с другими. Ведь этим самым вы отпугнете от вашего дома друзей, а из офиса «изгоните» ваших потенциальных клиентов. Положительным в кактусах является то, что, обладая сильной энергетикой, они способны не только «вампирить», но и «забирать» тяжелую отрицательную энергию.

3. Неорегелия своими колючками настраивает на агрессию, но направленная из вашей квартиры помогает держать на расстоянии негативно настроенных к вам людей.

4. Юкка вносит напряжение в отношения между людьми. Но стоит вынести ее за порог, как юкка тут же становится бдительным стражем, оберегая дом от непрошеных вторжений. Особенно осторожными с юккой надо быть холерикам. Им противопоказано находиться рядом с этим растением дома или в офисе. Ведь юкка может довести их до нервного срыва.

Кстати, что касается людей различных темпераментов:

• Меланхоликам и флегматикам разумно поселить в своей квартире растения с яркими красными, оранжевыми, желтыми цветами.

• Холерикам и сангвиникам больше подойдут цветы голубоватых, фиолетовых, белых тонов и нежная зелень.

Острожными стоит быть с вьющимися настенными растениями. В супружескую спальню их помещать не следует. Это может сказаться на ваших любовных отношениях. Да и в других комнатах вьющиеся растения лучше направлять вверх. Тем самым они смогут обеспечивать энергию роста, а в ваши отношения будут вносить мир и гармонию (особенно вьющиеся растения с овальными листьями). Иногда даже можно допустить свисающие вниз вьющиеся растения, особенно плющ и вьюнок. Но это при условии коррекции выступающих углов стен и мебели.

В нишах, углах, областях застоя энергии также можно поставить растения с острыми, удлиненными листьями. Но никак не в местах длительного нахождения людей.

Хвойные, а также растения с красноватой, фиолетовой листвой, с яркими красными цветами, с листьями, похожими на треугольники или язычки пламени, можно размещать на юге (поддержка сектора Огня).

Белые цветы размещать на западе. Сюда же подойдут и растения с белой опушкой листьев, серебристыми пятнышками (например, бегония).

Кстати, столь популярные в последнее время орхидеи «вампирят» вашу энергию, что особенно опасно для людей слабых и нерешительных.

Поглощают энергию и папоротники, но в отличие от орхидей они хорошо впитывают именно отрицательную энергию.

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Александра Дроздова