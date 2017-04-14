Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

Все, кто видел у знакомых домашние мандарины, мечтают, чтобы и у них дома было цитрусовое дерево с ароматными цветками. Многих останавливает боязнь, что не хватит сил и знаний правильно ухаживать за таким экзотическим питомцем.

Действительно некоторые цитрусовые комнатные растения требуют специфических условий произрастания, но не мандарин, уход за ним достаточно прост: он неприхотлив и вынослив, чтобы обитать на обычных подоконниках российских квартир.

1. Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

2. Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.

3. Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа. Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.

4. Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.

5. Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.

6. Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.

7. По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.

8. Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.

9. Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

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Валентина Соломатина