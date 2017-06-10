Нолина и уход за ней

Нолина или Бокарнея - это суккулентное растение семейства агавовых. В природе она встречается на территории Мексики и южных штатов США.

Название свое растение получило в честь знаменитого французского садовода Нолина. Это деревце имеет оригинальный вид, выносливо и особо сложного ухода не требует, поэтому очень популярно у профессиональных растениеводов и у любителей.

Уход за нолиной в домашних условиях.

Мало того, что этот цветок не требует особого ухода, даже если забудете полить, ничего не случится - вода, накопленная во вздутом основании ствола, позволит нолине пережить эту неприятность. В идеале обеспечить нолине полив обильный, но редкий - земля между поливами должна просыхать.

Лучше использовать нижний способ полива, погружая горшок с нолиной в воду и оставляя там до тех пор, пока верхний слой почвы не будет влажным. Причем обильный полив летом при высоких температурах постепенно сокращают при похолодании.

Но стоит помнить, что для нолины избыток влаги будет губительным, поэтому поливать ее, когда земля еще влажная нельзя.

Особых требований у нолины к влажности воздуха нет, что упрощает уход за растением еще больше. Не нужно постоянных опрыскиваний и дополнительных ухищрений для поддержания влажности воздуха. Достаточно периодически протирать листья влажной губкой.

Как видим, ухаживать за нолиной просто, ей даже подкормки не всегда требуются. Но если вам очень хочется побаловать свое растение, то можно подкормить ее с помощью жидких минеральных удобрений. Делать это надо не чаще, одного раза в 3 недели, а концентрацию удобрения делать в 1,5-2 раза меньшей, чем указано на упаковке удобрения.

Подкармливать растение можно только после обильного полива, и только в период активного роста, так как как переизбыток азота в почве сделает листья нолины мягкими. Также можно очень сильно разводить органические удобрения и подкармливать растение ими. Но, еще раз стоит напомнить, что нолина в большинстве случаев замечательно себя чувствует без удобрений и подкормка действительно требуется растению редко.

Пересадка нолины.

Пересаживают растение только после того, как корни полностью заполнят емкость, в которой растет нолина. Молодые цветы пересаживать требуется примерно раз в год, а более взрослым нолинам пересадка требуется примерно раз в 3-4 года. Пересаживают нолину в горшок большего диаметра, а вот глубину лучше оставлять примерно такой же. Идеальная емкость для растения не очень глубокая и широкая, своеобразная пиала. Первые 4 дня после пересадки поливать нолину не нужно.

В естественной среде обитания нолина достигает внушительных размеров, но в домашних условиях вырастает на высоту до метра.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина