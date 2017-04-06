Секреты пересадки фиалок

Для того чтобы фиалки хорошо росли и пышно цвели, раз в год рекомендуется их пересаживать. Хотя пересадка фиалок не отличается принципиально от пересадки других комнатных растений и цветов, есть некоторые тонкости, касающиеся именно фиалок.

Когда лучше заняться пересадкой фиалок?

Лучшее время для этого, конечно, весна (начиная с конца февраля) и осень. Зимой, когда мало света и летом, когда жарко, приживаться фиалке труднее, если нет экстренной необходимости, лучше не трогать растения в этот период.

Какие при пересадке фиалок выбрать горшки?

Лучше всего пластиковые. Во-первых, в них медленнее, чем в глиняных, высыхает земля. А во-вторых, иногда при выращивании в глиняных горшках, особенно старых, возникает следующая проблема. Нижние листья, соприкасающиеся с горшком, начинают вянуть, снизу на них образуются следы, как будто они изъедены, черешки темнеют и портятся. Если у вас красивый глиняный или керамический горшок, от которого вы не хотите отказаться, то подложите под нижние листья сизаль, рафию или кокосовое волокно, которое одновременно послужит и украшением, если подобрать его по цвету к цветку и горшку.

При каждой последующей пересадке фиалки диаметр горшка увеличивают исходя из правила, что диаметр растения должен быть в три раза больше диаметра горшка. Однако в очень больших горшках (диаметром больше 10 см) фиалки хуже цветут. Поэтому если растение разрослось, его либо надо омолодить, срезав и укоренив самые крепкие и крупные листья, либо при пересадке фиалки обрезать корни и поместить в тот же (или того же размера) горшок. Если используется старый горшок, его нужно предварительно хорошо промыть и почистить.

Пересадка

На дно при пересадке укладывается дренаж, можно использовать мох, перлит или мелкий керамзит.

Почва для фиалок должна быть рыхлой, лёгкой, влаго- и воздухопроницаемой. Лучше всего, состав таков: листовая, дерновая, хвойная земля, торф, резаный мох, речной песок в соотношении 2:1:1:1:1:0,5 с добавлением древесного угля. Можно воспользоваться более простым составом: в обычную огородную землю добавить торф и песок. А самое простое – приобрести в магазине хорошо зарекомендовавшую себя земляную смесь «Сенполия».

Если фиалка молодая, и её пересаживают в больший горшок, то пересадку выполняют с сохранением земляного кома. На дно укладывают свежий дренаж, сверху небольшой слой земли, затем по центру горшка помещается земляной ком с корнями пересаживаемого растения, и промежутки между горшком и корнями аккуратно заполняются свежей почвой. Затем досыпают почву сверху. Сильно утрамбовывать землю не надо, в случае усадки после последующих поливов добавляют ещё земли.

Если фиалка взрослая, или пересаживается миниатюрная фиалка,чтобы не увеличивать размер горшка, при пересадке удаляется часть корней. Корни аккуратно обрезаются снизу и с боков. Удалять можно от половины по 2/3 объёма корней. После «операции» корни обрабатываются толчёным углем, и растение помещается в свежий грунт так же, как было описано выше.

После пересадки, особенно, если удаляется часть корней, фиалке нужно создать повышенную влажность, поместив её под полиэтиленовый пакет. Поливать, наоборот, надо осторожно.

Важно при пересадке фиалки соблюдать глубину посадки. Точка роста должна находиться вровень с землёй, а нижние листья – чуть выше поверхности грунта. Слишком высоко посаженное растение выглядит некрасиво, оно неустойчиво и плохо цветёт. Слишком сильно заглубленное растение также плохо развивается, а может и вовсе загнить и погибнуть.

Когда пересадка фиалки нежелательна? Не стоит пересаживать растение, если на нём появились бутоны. В этом случае пересадка может замедлить начало цветения потревоженной фиалки.

Почему не цветет фиалка? Отцвела а новых цветков нет .. уже давно.... Поливайте агриколой и она зацветёт!

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Валентина Соломатина