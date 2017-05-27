Идея для ненужных дисков

Многие не раз задавались вопросом - куда деть старые cd диски, которые уже давно не используются?

Материалы:

- CD диски (лучше те, у которых одна сторона совсем гладкая)

- открытки (салфетки, распечатки)

- краска белая акриловая

- клей ПВА

- лак акриловый

- картон

- акриловые краски цветные

- наждачная бумага-ножницы

Инструкция:

1. Диск шкурим с обеих сторон и грунтуем одним слоем белой краской с помощью губки.

2. Вырезаем из картона кружочки, чтобы замаскировать отверстие в диске. С той стороны, где неровности больше приклеиваем кружок побольше. Поскольку это изнанка магнита, то не обязателно избавляться от неровностей. И так же кружок мы закрасим.

3. С лицевой стороны приклеиваем кружочки поменьше. Сколько, зависит от толщины картона. Если остались щелки и есть бороздка вокруг отверстия, можно замазать все шпатлевкой.

4. Снова красим белой краской, сушим, шкурим.

5. Теперь занимаемся открыткой. Замачиваем ее в воде совсем не долго, буквально несколько секунд, чтоб промокла вся. Если передержать, краска ничинает лопаться и слазить.

6. Затем очень аккуратно расслаиваем открытку. Опять же, если она будет слишком мокрая, то порвется, если не промоченная целиком, то верхний слой будет отрываться неровно, будут оставаться лоскуты с нижнего слоя бумаги.

7. Покрываем изображение слоем акриловаго лака, чтобы сохранить изображение. Сушим.

8. Приклеиваем изображение на диск клеем ПВА, тщательно разглаживая и выгоняя пузыри. Сушим. Сошкуриваем лишнее с краев.

9. Делаем подрисовку.

10. Покрываем с обеих сторон лаком. Сушим.

11. Для оформления краев используем тонкий белый шнур. Приклеиваем его по краю с помощью прозрачного клея. С изнанки диска можно приклеить магнитик и украсить им холодильник. Или петельку и повесить на стенку.

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Мария Зимина