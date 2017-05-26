Шторы из бусин своими руками

Нотка индивидуальности и стиля в интерьере - это занавески из бусин. Легкие и изящные шторы из бусин выгодно оттеняют любой интерьер: разноцветные или прозрачные бусины не только сами являются эффектным декором, но и добавляют света комнате.

В качестве материала для таких штор можно использовать стеклянные, пластмассовые, акриловые, металлические или пластиковые бусины. Материалов, из которых делаются бусины, очень много, и при выборе стоит учитывать не только их красоту, но и качество, а также вес. На изготовление штор уходит немалое количество бусин, которое должна выдержать планка. Если шторы предназначены для дверных проемов, материал бусин должен быть еще и достаточно прочным.

Лучше и дешевле всего приобретать акриловые кристаллы на килограммы. Они бывают разных цветов, форм и размеров, с радужным покрытием и т.д.

По своей форме, цвету и размерам бусины также бывают разными и выбираются в зависимости от выбранного рисунка штор. Вместо бусин можно использовать бисер, но его лучше выбирать покрупнее. Довольно интересным является решение выкладывания настоящих рисунков на шторах из бусин или бисера по схемам для вышивки. Для этого берутся одинаковые по величине и форме бусины (бисер) и нанизываются на основу (леску или нитку) в соответствии со схемой.

Для создания шторы вам понадобятся следующие материалы:

деревянная планка на всю ширину окна (дверного проема),

основа для штор (леска или прочная нитка).

В деревянной рейке необходимо просверлить отверстия (их количество зависит от выбранного вами рисунка). В отверстиях зафиксируйте нити, продев два ее конца в бусину, и завязав на узел. Ну а затем приступайте к основному – нанизывайте бусины или бисер.

Перед тем, как приступить к изготовлению штор, лучше заранее продумать их узор и сделать приблизительный эскиз. В случае выбора какого-то определенного сложного рисунка по схеме вышивки, эту схему нужно увеличить. Заранее подготовленные эскизы или схемы помогут определить количество необходимого материала. Количество ниток (лесок) зависит от рисунка или схемы, а длина – от высоты окна или дверного проема.

Первым делом в деревянной планке высверливаются отверстия для ниток (лесок). Расстояние между ними определяется количеством ниток, а также самим рисунком. В отверстиях закрепляются нитки (лески) и на них нанизываются бусины или бисер в соответствии с выбранным рисунком.

Отдельные бусины можно зафиксировать кримпами – специальными металлическими бусинками, которые закрепляются на нитке с помощью плоскогубцев, не давая бусинам двигаться. Вместо кримпов можно завязать узелки, но при этом длина нитки значительно уменьшится, что нужно учитывать при расчете длины шторы. Такие приемы фиксации не только дают возможность получить просветы между отдельными бусинами, но и защищают шторы от полного разрушения при разрыве нитки.

В качестве основы, на которую нанизываются бусины, нужно выбирать довольно прочные нитки, особенно, если бусины тяжелые или их много. Прозрачная леска сделает шторы визуально более легкими. Можно подбирать нитки в тон бусинам. Также есть шторы, в которых бусины нанизаны на ленты. В этом случае у бусин должны быть большие отверстия, а вот кримпы при этом можно не использовать – бусины и так довольно прочно держаться на ленте и не соскальзывают с нее.

Если вы предпочитаете натуральный экостиль в интерьере или стиль кантри, то и для них можно подобрать оригинальные бусы. Например, вместо раздвижных дверей повесьте деревянные натяжные шторы из бусин. Очень красиво смотрятся шторы из деревянных бусин на панорамных французских окнах в гостиной. А кухня в стиле кантри станет очень уютной, если украсить люстру деревянными шторами-подвесками.

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Валентина Соломатина