Панно из фасоли

Такое оригинальное панно украсит любой интерьер, при том, что затраты на работу будут минимальными. Фасоль можно купить в любом продуктовом магазине.

Понадобится:

- основа для панно (холст небольшого размера и белого цвета)

- простой карандаш

- кисточка

- краски (гуашь, например)

- клей

- акриловый лак

- фасоль двух цветов

Сначала вам нужно положить перед собой холст и нарисовать на нем простым карандашом то, что вы хотите видеть в готовой работе. Это могут быть очертания чайника или кувшина. Кроме самого изображаемого объекта, можете сделать и надпись.

Затем приходит этап краски. Если рисунок будет из фасоли черного цвета, чайник зарисовывают черной краской (для фона). Если у вас белая или фиолетовая фасоль, покройте рисунок таким же цветом краски.

Дождитесь высыхания краски и нанесите на сам рисунок слой клея. Речь идет именно о чайнике: постарайтесь не попасть клеем на фон работы.

Теперь можно приклеивать к холсту приготовленную фасоль. Зернышко к зернышку, покройте бобовыми весь рисунок.

Не забудьте украсить фасолью и надпись под рисунком.

Теперь можно покрыть клеем и фон работы. Более крупную фасоль прикрепите там, где должен быть фон. Если рисунок вы выкладывали мелкой белой фасолью, то фон может быть сделать из крупной фиолетовой. Возможны также и другие цветовые варианты, но лучше всего, чтобы они были достаточно контрастными.

Чтобы защитить фасоль от насекомых, ее необходимо покрыть лаком. В идеале – разбрызгать акриловый лак из пульверизатора (таким образом им покроются все участи работы), но можно и просто нанести лак кисточкой. Затем подождать, пока лак высохнет, и повесить панно на стену.

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Валентина Соломатина