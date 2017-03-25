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Рукоделие и дизайн

Подсвечник из банки и соли

Подсвечник из банки и соли. 12049.jpeg
 

 Наверное нет такого дизайна, в котором не учитываются такие милые и приятные сердцу бытовые мелочи, как картины, рамки, часы, свечи и конечно же подсвечники - им всегда найдется место даже в самом концептуальном интерьере.

Вам потребуется:

стеклянные банки

спрей-лак

клей пва

морская соль или обычная крупная соль

кисть

Вымойте банки и снимите с них этикетки. Подготовьте соль, если вы хотите придать подсвечникам оттенок, смешайте соль с небольшим количеством сухого пищевого или косметического красителя. Густо намажьте дно банки клеем ПВА и обваляйте в соли, затем то же самое проделайте с боковыми стенками.

Намажьте клеем верхние края банки и посыпьте сверху солью. Дайте просохнуть несколько часов.

Когда банка высохла, смахните чистой сухой кистью частички соли, которые плохо приклеились Покройте банку тремя слоями лака (используйте спрей), после каждого слоя делайте перерыв 20 минут. Подсвечник готов!

Евгения Примак
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