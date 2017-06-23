 
           
Статьи / Мой дом  / 

Рукоделие и дизайн

Идеи реставрации ретро мебели

Идеи реставрации ретро мебели. 13086.jpeg
 

 

Основная задача реставрации винтажного комода - это сделать его более современным и подчеркнуть его уникальность.

1) Первый, самый банальный способ - добавить цвет, используя модную палитру года или опираясь на собственные предпочтения.

2) Второй способ обновить старую мебель - это нанести на фасады или корпус геометрический узор, который является очень популярным трендом последних лет.

3) Третья идея реставрации. Полоски разной ширины на поверхности деревянных фасадов - еще одна стильная идея для реставрации винтажного комода эпохи 60-х.

4) Четвертая идея реставрации. С помощью заранее придуманного трафарета на фасады винтажного комода можно можно нанести оригинальный рисунок: цветок, листочки, птички, буквы и даже профиль английской королевы.

5) Пятая идея реставрации подойдет тем, кто не любит работать кистью и красками, но есть энтузиазм и желание самому (недорого) обновить мебель. Винтажный комод или консоль можно обклеить цветной самоклеющейся пленкой, скрыв потрескавшиеся поверхности и создать незатейливый рисунок на фасадах с помощью вырезанных элементов. И вот бабушкин комод уже не узнать!

6) Шестая идея реставрации. Для обновления старого комода можно использовать плотную ткань, которая бы гармонировала с интерьером комнаты. Ее цвет или рисунок может повторяться на шторах, подушках, скатерти, образуя единый стиль.

7) Седьмая идея реставрации. Использовать поверхность винтажного комода в качестве холста для своих живописных фантазий - такой способ реставрации подойдет для творческих натур с художественными навыками.

Идея реставрации винтажной мебели, несомненно, зависит и от выбранного стиля интерьера, и от её нового предназначения. Это может быть сдержанный скандинавский стиль или романтичный винтаж, гламурный шик или поп-арт. Но в любом случае это будет уникальный вариант, созданный именно для вас и вашего дома.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100