Идеи реставрации ретро мебели

Основная задача реставрации винтажного комода - это сделать его более современным и подчеркнуть его уникальность.

1) Первый, самый банальный способ - добавить цвет, используя модную палитру года или опираясь на собственные предпочтения.

2) Второй способ обновить старую мебель - это нанести на фасады или корпус геометрический узор, который является очень популярным трендом последних лет.

3) Третья идея реставрации. Полоски разной ширины на поверхности деревянных фасадов - еще одна стильная идея для реставрации винтажного комода эпохи 60-х.

4) Четвертая идея реставрации. С помощью заранее придуманного трафарета на фасады винтажного комода можно можно нанести оригинальный рисунок: цветок, листочки, птички, буквы и даже профиль английской королевы.

5) Пятая идея реставрации подойдет тем, кто не любит работать кистью и красками, но есть энтузиазм и желание самому (недорого) обновить мебель. Винтажный комод или консоль можно обклеить цветной самоклеющейся пленкой, скрыв потрескавшиеся поверхности и создать незатейливый рисунок на фасадах с помощью вырезанных элементов. И вот бабушкин комод уже не узнать!

6) Шестая идея реставрации. Для обновления старого комода можно использовать плотную ткань, которая бы гармонировала с интерьером комнаты. Ее цвет или рисунок может повторяться на шторах, подушках, скатерти, образуя единый стиль.

7) Седьмая идея реставрации. Использовать поверхность винтажного комода в качестве холста для своих живописных фантазий - такой способ реставрации подойдет для творческих натур с художественными навыками.

Идея реставрации винтажной мебели, несомненно, зависит и от выбранного стиля интерьера, и от её нового предназначения. Это может быть сдержанный скандинавский стиль или романтичный винтаж, гламурный шик или поп-арт. Но в любом случае это будет уникальный вариант, созданный именно для вас и вашего дома.

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Мария Зимина