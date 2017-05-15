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Рукоделие и дизайн

Перевод картинки из журнала

Перевод картинки из журнала. 12602.jpeg
 

Сегодня мы узнаем, как можно совсем просто перевести распечатанное фото или рисунок на бумагу. Данная техника может придать изюминку вашей работе. 

Понадобятся:

- лист из глянцевого журнала

- бензин для зажигалок (в крайнем случае, жидкость для снятия лака)

- тонкая палочка или непищущая ручка

- скотч

Понравившуюся картинку обрамляем скотчем.

Затем загибаем края (чтобы жидкость, когда нальем, не стекала).

Закрепляете картинку на поверхности листа, куда хотите перевести изображение, лицом к листу.

Наливаете на картинку бензин или ацетон и ждете минуту-две, пока он впитается.

Затем палочкой или ручкой диагональными движениями "зарисовываете" картинку.

Делать это нужно с нажимом, чтобы краска хорошо отпечаталась.

Аккуратно приподнимите изображение, проверьте, все ли отпечаталось. Если все устраивает, снимите картинку с листа.

Алевтина Мармеладова
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