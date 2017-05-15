Перевод картинки из журнала

Сегодня мы узнаем, как можно совсем просто перевести распечатанное фото или рисунок на бумагу. Данная техника может придать изюминку вашей работе.

Понадобятся:

- лист из глянцевого журнала

- бензин для зажигалок (в крайнем случае, жидкость для снятия лака)

- тонкая палочка или непищущая ручка

- скотч

Понравившуюся картинку обрамляем скотчем.

Затем загибаем края (чтобы жидкость, когда нальем, не стекала).

Закрепляете картинку на поверхности листа, куда хотите перевести изображение, лицом к листу.

Наливаете на картинку бензин или ацетон и ждете минуту-две, пока он впитается.

Затем палочкой или ручкой диагональными движениями "зарисовываете" картинку.

Делать это нужно с нажимом, чтобы краска хорошо отпечаталась.

Аккуратно приподнимите изображение, проверьте, все ли отпечаталось. Если все устраивает, снимите картинку с листа.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова