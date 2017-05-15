Перевод картинки из журнала
Сегодня мы узнаем, как можно совсем просто перевести распечатанное фото или рисунок на бумагу. Данная техника может придать изюминку вашей работе.
Понадобятся:
- лист из глянцевого журнала
- бензин для зажигалок (в крайнем случае, жидкость для снятия лака)
- тонкая палочка или непищущая ручка
- скотч
Понравившуюся картинку обрамляем скотчем.
Затем загибаем края (чтобы жидкость, когда нальем, не стекала).
Закрепляете картинку на поверхности листа, куда хотите перевести изображение, лицом к листу.
Наливаете на картинку бензин или ацетон и ждете минуту-две, пока он впитается.
Затем палочкой или ручкой диагональными движениями "зарисовываете" картинку.
Делать это нужно с нажимом, чтобы краска хорошо отпечаталась.
Аккуратно приподнимите изображение, проверьте, все ли отпечаталось. Если все устраивает, снимите картинку с листа.Алевтина Мармеладова