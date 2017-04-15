Как сохранить цветы при помощи глицерина

Если вы хотите на долго сохранить подаренный букет или же сделать вечный букет в подарок, то можно законсервировать цветы с помощью глицерина. Глицерин позволяет сохранить цветок почти в первозданном виде, растения даже остаются гибкими и лишь слегка меняют цвет. Единственное «но» - слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается.

Для консервирования цветов понадобится:

- глицерин,

- вода,

- емкости прозрачные (пластиковые или стеклянные с крышкой, лучше не высокие и широкие, так как мелкие цветочки будут всплывать)

- цветы с толстыми листьями и стеблями, т.к. цветы с более тонкой листвой хуже сохраняют начальный вид.

1. В чисто вымытые емкости сложите цветы в произвольном порядке, т.к после заливания жидкости цветы всё равно перемешаются. Лёгкие одиночные цветы после заливания жидкости как правило всплывают. Цветы необходимо определенным образом подготовить: сделать косой срез стебля, удалить нижние листья, снять кожицу или кору и расщепить стебель приблизительно на 6 см, чтобы раствор лучше проникал в цветок.

2. Готовим раствор: кипяток смешиваем с глицерином в пропорции 3:1 (одна часть глицерина и три части воды). Полученный раствор охлаждаем до комнатной температуры.

3. Заливаем раствор в подготовленные емкости с цветами.

4. Если после заливки не нравится расположение цветов - поправляем с помощью палочки или пинцета.

5. Плотно закрываем крышкой. Крышку можно задекорировать лентами, рафией, тканью, сухоцветами, в общем всем, что есть под рукой.

6. Ставим на полку. Через 2 недели, когда цветы пропитались глицерином, раствор может помутнеть - от пыльцы, цветочного сока и т.д. Можно слить раствор, промыть цветы (запах может быть неприятным) и залить снова таким же раствором. Все. Дальше цветы будут оставаться неизменными, пока вы не захотите новый букет.

Совет. Крышку можно украсить льняной тканью и пропитать ее эфирными маслами.

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Алевтина Мармеладова