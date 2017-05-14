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Как приготовить полимерную глину в домашних условиях

Как приготовить полимерную глину в домашних условиях. 12586.jpeg
 

Надоело тратить деньги на дорогую полимерную глину в магазинах для творчества? Теперь вы можете приготовить домашнюю глину из доступных ингредиентов. Имейте в виду, это не полимерная глина в буквальном смысле. 

Ингредиенты:

1 стакан (250 г) белого клея ПВА,

1 стакан (250 г) кукурузного крахмала,

1 столовая ложка вазелина,

2 столовые ложки лимонного сока,

1 столовая ложка крема для рук (нежирного и без силикона).

Из данного количества получится примерно 350 г пластичной массы белого цвета.

Посуда:

Миска для замешивания - стеклянная огнеупорная,

Пластиковый шпатель,

Подложка для раскатывания массы,

Ложка для размешивания массы,

Кусок полиэтиленовой пленки.

Приготовление:

1. В огнеупорную миску высыпаем крахмал, вливаем клей ПВА и добавляем вазелин. Все очень тщательно перемешиваем ложкой.

2. Затем добавляем сок лимона и размешиваем все до получения пластичной однородной массы.

3. Поставить миску в микроволновку на 1 минуту - мощность максимальная. Через первые 30 секунд массу хорошо размешать. Выдержать вторые 30 секунд и вынуть из микроволновки.

4. Крем для рук размазать по поверхности, на которую потом будете выкладывать массу из миски.

5. Взять миску с массой. Снять ложной застывшую корку с поверхности (она образовалась там) и выбросить ее. Нам нужна только пластичная масса.

6. Вывались оставшуюся массу на намазанный кремом стол.

7. Теперь замешиваем массу, как обычно замешивают тесто. С помощью шпателя соскребаем все с поверхности. Месим энергично в течение 5 минут, пока оно не станет гибким и упругим.

8. По окончанию придаем тесту форму толстой колбаски. Кладем колбаску на ткань - она должна вписать излишки влаги.

9. Когда тесто совсем остынет, заверните его в полиэтиленовую пленку. Пластичная масса готова к работе.

Важно: Хранить готовую массу нужно в холодильнике, в пластиковом контейнере с плотной крышкой.

Вы можете сделать цветную пластику. Для окраски можно использовать: анилиновые краски для ткани, масляные краски, пищевые красители. Не кладите сразу много краски, лучше добавляйте ее порциями, постепенно, промешивая. Каждую порцию цветной пластики надо держать отдельно завернутой в полиэтиленовый пакет - все их надо помести в пластиковый контейнер с плотной крышкой и держать в холодильнике.

Валентина Соломатина
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