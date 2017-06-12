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Рукоделие и дизайн

Ваза из старой автомобильной покрышки

Ваза из старой автомобильной покрышки. 12969.jpeg
 

Многие дачники стремятся к благоустройству своего садового участка. Попытки создать свой сад удивительным и неповторимым приводят к новым дизайнерским решениям, при этом зачастую используя подручные материалы.

Для изготовления вазы под клумбу, нам понадобится старое автомобильное колесо. Конечно можно обойтись и покрышкой, но ваза с ободом смотрится на много красивее.

В первую очередь необходимо нанести рисунок на покрышку, по которому сделаем вырез острым ножом. Рисунок может иметь форму волны, чешуи, шипов и т.д.

После того как вырезали рисунок по окружности покрышки, выворачиваем ее на изнанку. При этом придется приложить не малое усилие. Камеру удаляем за ненадобностью.

После проделанной процедуры, ваза будет иметь гладкую поверхность, поскольку каким бы ни было изношенным колесо снаружи, внутри оно будет как новое.

Для придания более эстетического вида, вазу рекомендуется покрасить.

Евгения Примак
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