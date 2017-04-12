Ароматная апельсиновая свечка без воска
Это очень простая идея, актуальная в любое время года. Свежий цитрусовый аромат создаст действительно легкую и благородную атмосферу в вашем доме.
Нам понадобится:
Половинка цедры апельсина
Острый нож
Оливковое масло (подойдет и обычное растительное)
Зажигалка
Как делать:
Берем апельсин и надрезаем его острым ножом.
Далее используем свои пальцы, чтобы отсоединить кожуру от плода. Будьте аккуратны, возможно потребуется несколько дублей.
Когда кожура ослаблена, снимайте ее аккуратно. В этом деле гланое сохранить белый ствол, который будет использоваться как фитиль нашей свечи из апельсина.
Заливаем образовавшуюся полость оливковым маслом так, чтобы до края оставался примерно один сантиметр. Зажигаем фитиль и вот наша самодельная свеча из апельсина готова.
Быть может вы не хотите использовать апельсин, аллергия или еще чего, тогда как насчет грейпфрута?Мария Зимина