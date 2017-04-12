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Ароматная апельсиновая свечка без воска

Ароматная апельсиновая свечка без воска. 12216.jpeg
 

Это очень простая идея, актуальная в любое время года. Свежий цитрусовый аромат создаст действительно легкую и благородную атмосферу в вашем доме.

Нам понадобится:

Половинка цедры апельсина

 Острый нож

Оливковое масло (подойдет и обычное растительное)

Зажигалка

Как делать:

Берем апельсин и надрезаем его острым ножом.

Далее используем свои пальцы, чтобы отсоединить кожуру от плода. Будьте аккуратны, возможно потребуется несколько дублей.

Когда кожура ослаблена, снимайте ее аккуратно. В этом деле гланое сохранить белый ствол, который будет использоваться как фитиль нашей свечи из апельсина.

Заливаем образовавшуюся полость оливковым маслом так, чтобы до края оставался примерно один сантиметр. Зажигаем фитиль и вот наша самодельная свеча из апельсина готова.

Быть может вы не хотите использовать апельсин, аллергия или еще чего, тогда как насчет грейпфрута?

Мария Зимина
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