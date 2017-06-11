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Рукоделие и дизайн

Шьем необычный коврик

Шьем необычный коврик. 12934.jpeg
 

Мягкий, теплый, уютный коврик под ногами, что может быть лучше? Лучше может быть только мягкий, теплый и уютный коврик, который вы сделали своими руками.

Материалы:

▫ 16 кусочков яркой ткани (желательно разных цветов)

▫ ткань для внутренней стороны, которая будет не видна

▫ наполнитель (можно использовать синтепон)

▫ ткань для подкладки

Как сделать:

1. Нарезаем квадраты, раскладываем.

2. Нарезам квадраты меньшего размера, чем предыдущие, из любой ткани.

3. Сложите вместе по 2 квадратика. Зафиксируйте булавками.

4. Соберите "пузырек".

5. Края прострочите на машинке, оставляя около 2 см для наполнителя незашитыми. В данной технике сделайте все остальные пузырьки.

6. Заполните синтепоном и зашейте.

7. Сшейте "пузырьки" между собой.

8. Сшейте остальные "пузырьки".

9. Пришиваем подкладку и оборку

Валентина Соломатина
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