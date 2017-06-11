Шьем необычный коврик
Мягкий, теплый, уютный коврик под ногами, что может быть лучше? Лучше может быть только мягкий, теплый и уютный коврик, который вы сделали своими руками.
Материалы:
▫ 16 кусочков яркой ткани (желательно разных цветов)
▫ ткань для внутренней стороны, которая будет не видна
▫ наполнитель (можно использовать синтепон)
▫ ткань для подкладки
Как сделать:
1. Нарезаем квадраты, раскладываем.
2. Нарезам квадраты меньшего размера, чем предыдущие, из любой ткани.
3. Сложите вместе по 2 квадратика. Зафиксируйте булавками.
4. Соберите "пузырек".
5. Края прострочите на машинке, оставляя около 2 см для наполнителя незашитыми. В данной технике сделайте все остальные пузырьки.
6. Заполните синтепоном и зашейте.
7. Сшейте "пузырьки" между собой.
8. Сшейте остальные "пузырьки".
9. Пришиваем подкладку и оборкуВалентина Соломатина