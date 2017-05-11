Коврик из помпонов

Из пушистых помпонов можно сделать не только декоративное украшение одежды, но и вполне самостоятельный предмет интерьера, например, коврик из помпонов, подушку, обивку стула, кресла или пуфа.

1. Делаем шаблон – берем плотный картон и циркулем рисуем две окружности. Получаем картонный бублик. Длина ворса будущего помпона равна расстоянию между самой большой и самой маленькой окружностью «бублика». Для работы нам понадобятся два таких бублика. По той же схеме делаем второй.

2. Отрезок пряжи, примерно, 30 см длиной, прокладываем вокруг внутреннего отверстия в виде петли и оставляем концы так, чтобы они свисали. С помощью них мы потом будем стягивать помпон.

3. Начните наматывать пряжу на шаблон с того места, где свисают концы нити для закрепления, дойдите до противоположного конца, а затем двигайтесь, наматывая, в противоположном направлении. Чем плотнее будет намотана пряжа на шаблон, чем больше будет слоев и пышнее получится помпон.

4. Просуньте лезвие ножниц между картонными дисками и разрежьте нитки по внешнему кругу.

5. Не отпуская шаблон, чтобы помпон не рассыпался, туго завяжите нить, помещенную в центр для закрепления. Снимите картонные диски. Если помпон получится не совсем ровным, аккуратно состригите торчащие нитки, придавая ему ровную округлую форму.

6. Получившиеся помпоны сшиваем вместе с помощью крючка или обычным способом с помощью толстой иголки и крепких ниток. Другой вариант – берем ткань и поверх нее приклеиваем помпоны. Этот вариант очень удобен, если вы планируете сделать необычную форму коврика.

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Валентина Соломатина