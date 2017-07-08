Вязание руками

Для вязания руками без спиц и крючка можно использовать любую пряжу. Из толстой и пушистой пряжи изделия получаются объемные, а из тонкой — фантастически ажурные.

Для того чтобы связать шарф-хомут, потребуется 3 мотка пряжи длиной 100 м весом 100 г. Состав выберите на свой вкус, но от холода лучше убережет или смесовая пряжа из шерсти и акрила.

Размеры готового шарфа —150 см в длину, около 30 см в ширину.

Набор петель: вязание руками без спиц и крючка тоже начинается с набора петель, прямо на правую руку. Возьмите нити от 3 мотков и сделайте первую петлю на расстоянии около 1,5 м от конца. Наденьте петлю на правую руку и затяните. Хвостом накиньте петлю на левую руку снизу вверх, возьмите левой рукой, оставленную позади, рабочую нить и вытяните петлю. Наденьте новую петлю на правую руку и затяните. Сделайте 10 петель.

Первый ряд: рабочую нить положите на большой палец правой руки, сожмите кулак. Крайнюю петлю с запястья стяните с кулака. В правой руке окажется новая петля, наденьте ее на левую руку и продолжайте в том же духе со всеми остальными. Второй ряд вяжите в зеркальном отражении. Продолжайте вязать с правой на левую и с левой на правую пока не закончите. На последний ряд оставьте около 4 метров пряжи. На таких толстых «спицах» работа идет быстро. Шарф можно связать всего за полчаса. Если вам понадобилось отложить на время вязание руками без спиц и крючка, просто снимите его с руки. Надевая вязание обратно, убедитесь, что петли не перекрутились.

Последний ряд: провяжите 2 петли как обычно, затем просто снимите первую с руки, оставив вторую на запястье. Провяжите еще 1, снимите предыдущую. Когда останется последняя петля, возьмите конец рабочей нити, проденьте в нее и затяните.

Сшейте концы шарфа: совместите кромки, из остатка нити вытяните петлю сквозь петли двух крайних рядов, следующую вытяните через петли кромки и рабочую петлю. В конце затяните петлю, спрячьте конец. Шарф готов. А какой он получился восхитительно пушистый!

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Александра Дроздова