Гармоничная и уютная квартира по фэн-шуй

Древнекитайское учение фэн-шуй побуждает человека жить в гармонии с миром и с самим собой. Разумеется, это касается и сферы здоровья. Каждый из пяти земных первоэлементов - Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево - отвечает за работу определенных органов и систем организма. И если где-то возникает сбой, попробуйте создать комфортные условия соответствующей природной стихии в вашем доме.

Основной принцип заключается в том, что в доме не должно быть ничего лишнего, и каждая вещь должна находиться на своем месте, выполняя соответствующую функцию.

Как утверждает специалист по фэн-шуй и астролог Василиса Володина, стихия Огня связана с сердцем и сердечно-сосудистой системой, тонким кишечником, речевыми органами, нервной системой и мозгом. В доме она управляет, конечно, электроприборами.

Если в квартире есть место, где сосредоточена бытовая техника - телевизор, компьютер, музыкальный центр, обогреватель и т.д., повесьте там картину со спокойным сюжетом, например, какой-нибудь пейзаж, только не изображение воды.

Для этой зоны подойдет массивная мебель - кресло или шкаф. Если в квартире есть уголки, которые пестрят яркими красками, "заглушите" их, разместив там предметы желто-коричневого цвета или изготовленные из глины и камня. Письменный стол или коллекцию книг лучше разместить в южной части жилища.

Земля управляет кровеносной, пищеварительной, иммунной и лимфатической системами, обменом веществ, селезенкой, позвоночником. Если возникли проблемы с этими органами, немедленно проведите генеральную уборку, разгребите завалы и избавьтесь от старых ненужных вещей.

Спальня и гостиная не должны быть не слишком загромождены предметами интерьера. Обои в гостиной лучше выбирать светлых оттенков.

Хорошо, когда в интерьере присутствуют детали белого, золотого и серебряного цветов. На видном месте поместите круглый предмет из металла, к примеру, декоративную вазу или старинную монету.

Энергия Металла, в свою очередь, ведает кожей, дыхательной системой, толстым кишечником. Чтобы избежать недугов, связанных с этими органами, устройте в северо-западном углу квартиры зону отдыха, расположив там спальное место или мягкие кресла. Желательно, чтобы там было поменьше металлических предметов и электроприборов.

Интерьер можно оформить в приглушенных темно-синих тонах, обязательно украсив его морским пейзажем, вазой с цветами или аквариумом. В аквариуме непременно должна плавать хотя бы одна черная рыбка. Если же аквариума у вас нет, поместите в "уголке отдыха" деревянную статуэтку, изображающую черную рыбину. Попробуйте предаваться медитации, глядя на эти предметы.

Вода "отвечает" за работу мочеполовой, а также центральной нервной системы. Очень важно содержать в порядке источники воды в квартире, расположенные обычно в ванной и на кухне, следить за тем, чтобы не было протечек. Не забывайте закрывать крышку унитаза - вода может унести ваши жизненные силы.

Избегайте в интерьере темных тонов, разбавив или заменив их зелеными, салатовыми, бирюзовыми. Желательно, чтобы полоски на обоях были вертикальными, а не горизонтальными. Украсьте помещения изящными торшерами, стульями с высокими спинками. В северной части квартиры полезно разместить стройное растение в горшке.

Дерево "правит" печенью и желчным пузырем, зрением, вестибулярным аппаратом, системой суставов и сухожилий, женскими органами.

При возникновении связанных с ними заболеваний обратите внимание на обстановку квартиры - если в ней много громоздкой или старинной мебели, по возможности избавьтесь от нее, приобретите более легкие и современные предметы интерьера, к примеру, отдайте предпочтение плетеной мебели.

Или, по крайней мере, украсьте комнаты обоями красного или оранжевого оттенка. Для штор и мягкой мебели выбирайте ткани с треугольным рисунком, а вместо пушистых ковров положите на пол легкие циновки или постелите паркет.

Полезно как можно чаще переставлять мебель. Повесьте под потолком яркую люстру, а в восточном углу квартиры - оранжевую свечу или лампу с красным абажуром.

Все эти меры должны непременно привести в равновесие ваши внутренние органы, и ваше здоровье вскоре поправится.

По теме:

Гармонизация квартиры по фэн-шуй

Главные запреты фэн-шуй

Место силы по фэн-шуй для каждого

Укрепляем семью по фэн-шуй

Фэншуй: обустраиваем детскую

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Дарья Любимская