Освежитель воздуха в машину своими руками
Приятно, когда в салоне автомобиля хорошо пахнет. Для этой цели можно сделать ароматизатор в машину самостоятельно, выбрав любимый аромат.
Итак, для его изготовления понадобятся:
— любая маленькая пустая баночка;
— желатин – 1-2 чайных ложки;
— глицерин – 1 чайная ложка;
— вода;
— любое эфирное масло – 5-6 капель (желательно приобрести масла с запахами цитрусовых, так как они обладают тонизирующим действием).
Желатин засыпьте в баночку. Залейте его водой и дождитесь полного растворения. Добавьте глицерин и эфирное масло. После замешивания положить в холодильник на 20 минут .
После того как наш освежитель воздуха загустеет и превратится в желе, можно переложить его в красивую баночку из под старого ароматизатора.Евгения Примак