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Освежитель воздуха в машину своими руками

Освежитель воздуха в машину своими руками. 13279.jpeg

 

Приятно, когда в салоне автомобиля хорошо пахнет. Для этой цели можно сделать ароматизатор в машину самостоятельно, выбрав любимый аромат.

Итак, для его изготовления понадобятся:

— любая маленькая пустая баночка;

— желатин – 1-2 чайных ложки;

— глицерин – 1 чайная ложка;

— вода;

— любое эфирное масло – 5-6 капель (желательно приобрести масла с запахами цитрусовых, так как они обладают тонизирующим действием).

Желатин засыпьте в баночку. Залейте его водой и дождитесь полного растворения. Добавьте глицерин и эфирное масло. После замешивания положить в холодильник на 20 минут .

После того как наш освежитель воздуха загустеет и превратится в желе, можно переложить его в красивую баночку из под старого ароматизатора.

Евгения Примак
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