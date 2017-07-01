Межкомнатные арки в интерьере

Арка – один из древнейших архитектурных приемов, который известен человечеству. Первые строители подсмотрели арки непосредственно у самой природы – входы в пещеры, гроты, промытые волнами между скалами, имеют именно арочную форму или близкую к ней. Как архитектурный элемент арки украшали древние храмы, дворцы, дома знати и состоятельных людей. Арка не просто красивый архитектурный прием, но и конструкция, выполняющая определенные функции в интерьере. В отличие от дверей арка скорее не разделяет помещение на функциональные различные зоны, а объединяет их в единое целое. Именно в этом ценность данного архитектурного элемента применительно к интерьерам современных квартир.

В то же время визуально с помощью арки можно разделить единое пространство на различные функциональные зоны. Например, гостиную можно не отделять дверью от прихожей, а кухню от коридора. Арка так же будет уместно смотреться на границе кухни и столовой. Арка обеспечивает беспрепятственный проход из одного помещения в другое. За счет того, что сквозь арку видно сопредельное помещение, объем помещения воспринимается целостно, помещение кажется больше чем при жестком разделении дверями. Одна комната как бы плавно перетекает в другую. При этом имеет место некоторая экономия полезной площади.

Если в квартире длинный и узкий коридор, его можно разбить арками на несколько объемов. За счет этого коридор станет казаться шире и короче. Часто в арки встраивают светильники, что создает своего рода световые занавеси. Разделение арками комнат, создает в помещении атмосферу античности. Часто арка имеет более декоративное назначение, нежели строго функциональное. Конструктивно арка и стенной проем ничем друг от друга не отличаются. Арка – это и есть проем в стене, только выполненный, в каком-то конкретном стиле. Но в этом есть и свои плюсы. Арку можно оформить в архитектуре любого времени, и любого стиля – от классики до модерна. Все возможности компоновки арки и не перечислить – их столько же, сколько в мире квартир и домов.

Дизайн арки

Дизайн арок с появлением новых конструкционных материалов с каждым годом становится все разнообразней. Если раньше арки, используемые в интерьере современного жилья, имели преимущественно классическую полукруглую форму, то теперь эта традиция нарушается все чаще. Любой участок территории современной квартиры может быть видоизменен и приукрашен с помощью арки за счет ее высоты, ширины или необычной геометрии. В диалекте современных дизайнеров вообще появилось такое понятие как активная или пассивная арка. Пассивная тяготеет к классической или правильной геометрической форме. Стилистику помещения значительно больше подчеркивает оригинальная эксклюзивная арка, сделанная по индивидуальному проекту.

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Александра Дроздова