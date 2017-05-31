Творожно-лимонное печенье
Творожное печенье, которое получается нежно-мягким, ароматным и вкусным. От вас не потребуется много усилий и умения, всё предельно просто.
Ингредиенты:
Творог — 100 г
Сахар — 50 г
Яичный желток — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Мёд — 10 г
Ванильная эссенция — ¼ ч. л.
Мука пшеничная — 100 г
Разрыхлитель теста — 3 г
Цедра лимона — ⅓ шт.
Сахарная пудра — 50 г
Приготовление:
1. Смешиваем творог, сахарный песок и яйцо.
2. Отдельно растапливаем масло и вливаем его (не горячее) к остальным ингредиентам. Туда же чайную ложку жидкого мёда (если густой тоже подтопите на водяной бане) и несколько капель ванильного экстракта (или чуть-чуть ванилина, с ним осторожнее, он горький).
3. Все хорошенько перемешиваем в однородную массу. Затем добавьте заранее просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешайте. Теперь выложите тесто на рабочую поверхность, добавьте цедру трети лимона и хорошо вымесите руками.
4. Из теста скатайте колбаску и разделите на 16 одинаковых частей. Скатайте из каждой шарик и разместите на противне, выстеленном пекарской бумагой или пергаментом, смазанным маслом. Шарики можно приплюснуть, чтобы получились лепёшки.
5. Поместите противень в разогретую до 180–200 °С духовку. Выпекайте 10–15 минут, пока печенья не станут равномерно золотистыми. Время выпечки зависит от размера печенья.
6. В отдельной чашке смешайте две столовые ложки сахарной пудры и треть столовой ложки воды. Воду добавляйте постепенно, чтобы глазурь не получилась слишком жидкой. Она должна быть текучей, но густой.
7. Положите глазурь в полиэтиленовый пакет или корнетик из пергамента, отрежьте уголок и нанесите узор на остывшее печенье. Дайте глазури подсохнуть и подавайте к столу.Мария Зимина