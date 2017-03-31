Семнадцать вариантов приготовления бутербродов

Для начала вам нужно нарезать багет или батон на средние ломтики. Затем смазать каждый кусочек оливковым маслом или растопленным сливочным. Нагреть духовку до 180 градусов, выпекать кусочки хлеба в течение 15 минут до золотистой корочки.

1. Французский вариант - тонко нарезать лук и обжарить в масле. Выложить лук на тосты вместе с сыром бри и кусочками яблока.

2. Положить на тосты тонко нарезанные ломтики яблока, посыпать тертым сыром чеддер, запекать тосты в духовке до расплавления сыра.

3. Намазать ломтики хлеба сливочным маслом, положить тонко нарезанную ветчину и корнишоны.

4. Намазать кусочки французской булки клюквенным соусом, посыпать морской солью и молотым перцем.

5. Обжарить мелко нарезанный укроп и изюм в оливковом масле до мягкости, выложить на тосты.

6. Положить на хлеб кусочки свежих помидоров, посыпать солью и поперчить.

7. Смешать тушеные бобы с мелко нарезанным зеленым чили, намазать на тосты, поперчить и положить ломтик сыра, запекать в духовке до расплавления сыра.

8. Смешать сметану и сливочный сыр в равных частях, намазать тосты, добавить нарезанный ростбиф.

9. Нарезать спаржу пополам, отварить аль данте, приправить солью. Выложить нарезанное отварное яйцо на тосты, сверху добавить спаржу.

10. Нарезать свежий шпинат, выложить на тосты, добавить мелко нарезанный бекон и сваренные вкрутую яйца.

11. Положить на тосты листочки зеленого салата, сверху выложить салат Цезарь, посыпать тертым сыром Пармезан и украсить анчоусами.

12. Посыпать тосты сыром Бри, сверху положить тонко нарезанную ветчину, так же можно добавить немного горчицы.

13. Выложить Маскарпоне на хлеб, затем ломтик бекона и кусочки винограда.

14. Смешать сливочный сыр с лимонной цедрой, промазать тосты, положить несколько ягод малины. 15. Намазать тосты шоколадным ореховым кремом Nutella, поверх добавить апельсиновый джем.

16. Обжарить в сливочном масле кусочки яблока до мягкости, выложить яблоки на ломтики запеченного хлеба, покрыть тонко нарезанной ветчиной.

17. Намазать хлеб сливочным маслом, посыпать арахисом, добавить кусочки бананов и несколько капель меда.

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Мария Зимина