Шоколадный пирог с творожными шариками

Эта выпечка для тех кто любит шоколад, творог и ягоды. Сладкие творожные шарики с кислой вишенкой внутри в шоколадном бисквите.

Ингредиенты:

Для шариков:

15-20 ягод вишни замороженной

творог 360 г

1 яйцо

50 г кокосовой стружки

3 ст.л. муки или крахмала

60 г сахарного песка

чуть муки для обсыпки ягод

Для теста:

8 яиц

120 г сахарного песка

4 ст.л. муки

4 ст.л. крахмала

6 ст.л. какао порошка

120 г горького шоколада

щепотка соли для взбивания белков

Приготовление:

1. Заранее достаем вишню, чтобы она растаяла и просушиваем ее на сите.

2. Готовим творожную массу: замешиваем вместе все ингредиенты (кроме ягод конечно). Оставляем набухать.

3. Ставим на водяную баню топиться шоколад.

4. Вишню обваливаем в муке, начинаем мокрыми руками формировать шарики: берем ложкой немного творожной массы, приминаем в ладони, как бы в чашечку, вкладываем ягоду и края закрываем, закатываем шарик, как снежки. Укладываем произвольно в форму для выпекания.

5. Разогреваем духовку до 180 градусов.

6. Дальше тесто. Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром до побеления, вводим растопленный шоколад, размешиваем. Далее вводим просеянную муку, крахмал, какао. Взбиваем белки с щепоткой соли в крепкую устойчивую пену. Частями постепенно вводим в тесто.

7. Подготовленные шарики заливаем тестом и ставим в духовку на 30-40 минут.

Можно сверху покрыть глазурью.

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Мария Зимина