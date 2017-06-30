Шоколадный пирог с творожными шариками
Эта выпечка для тех кто любит шоколад, творог и ягоды. Сладкие творожные шарики с кислой вишенкой внутри в шоколадном бисквите.
Ингредиенты:
Для шариков:
15-20 ягод вишни замороженной
творог 360 г
1 яйцо
50 г кокосовой стружки
3 ст.л. муки или крахмала
60 г сахарного песка
чуть муки для обсыпки ягод
Для теста:
8 яиц
120 г сахарного песка
4 ст.л. муки
4 ст.л. крахмала
6 ст.л. какао порошка
120 г горького шоколада
щепотка соли для взбивания белков
Приготовление:
1. Заранее достаем вишню, чтобы она растаяла и просушиваем ее на сите.
2. Готовим творожную массу: замешиваем вместе все ингредиенты (кроме ягод конечно). Оставляем набухать.
3. Ставим на водяную баню топиться шоколад.
4. Вишню обваливаем в муке, начинаем мокрыми руками формировать шарики: берем ложкой немного творожной массы, приминаем в ладони, как бы в чашечку, вкладываем ягоду и края закрываем, закатываем шарик, как снежки. Укладываем произвольно в форму для выпекания.
5. Разогреваем духовку до 180 градусов.
6. Дальше тесто. Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром до побеления, вводим растопленный шоколад, размешиваем. Далее вводим просеянную муку, крахмал, какао. Взбиваем белки с щепоткой соли в крепкую устойчивую пену. Частями постепенно вводим в тесто.
7. Подготовленные шарики заливаем тестом и ставим в духовку на 30-40 минут.
Можно сверху покрыть глазурью.Мария Зимина