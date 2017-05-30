Закусочные пирожки с грибами и сыром

Закусочные пирожки с грибами и сыром получаются очень сытными. Они идеально подходят в качестве закуски к основному блюду, их можно брать с собой на природу или подать на фуршете к пиву или вину.

Ингредиенты:

- 300 г грибов

- 1 луковица

- 1 столовая ложка сметаны

- 300 г сыра

- тесто готовое слоёное (2 листа)

- соль

- зелень

Приготовление:

Из одного листа теста получается 8 квадратиков, 16 пирожков. Пирожки получаются небольшого размера, на 2-3 укуса, выглядят симпатично. По такому же принципу можно делать пирожки с капустной начинкой.

Для начинки грибы обжарить с луком, добавив зелень и одну столовую ложку сметаны.

1. Тесто раскатать прямоугольными пластинами, нарезать сначала на квадраты, потом на треугольники.

2. Треугольники теста по сторонам смазать желтком немного разведенным водой.

3. На середину каждого треугольника выкладываем чайную ложку грибной начинки. Сверху начинку накрываем квадратиком сыра.

4. Теперь берем острые уголки складываем их к прямому, друг на друга. По сторонам прижимаем. Серединку пирожка оставляем открытой. Сыр расплавится и "запечатает" пирожок.

5. Пирожки укладываем на противень, верх смазываем желтком. Выпекаем при температуре 190 °C .

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Мария Зимина