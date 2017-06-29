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Картофельная запеканка с курицей и сыром

Картофельная запеканка с курицей и сыром. Картофельная запеканка с 4
 

Во-первых, картофельная запеканка с курицей хороша тем, что получается довольно сытной и при этом не слишком калорийной. Во-вторых, нежное куриное мясо является диетическим и нежирным, поэтому кушанье подойдет как для взрослого человека, так и для ребенка. Кроме того, для приготовления запеканки понадобятся самые обычные продукты, доступные каждому. 

Ингредиенты:

Картошка – 600г

Лук – 150г

Куриное филе – 500г

Твердый сыр – 250-300г

Чеснок – 3-4 зубчика

Сметана – 250-350 мл

Майонез – 2ст. ложки

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Тонко порезать куриное филе. Порезать ломтиками чеснок. Смешать майонез, курицу, чеснок, соль, перец и специи по вкусу.

Все хорошо перемешать и дать постоять 20 минут.

Лук порезать тонкими колечками. Сыр натереть на крупной терке.

Смешать сметану (можно сметану заменить сливками), соль, перец, и специи по вкусу. Хорошо перемешать сметану и специи.

Картофель порезать тонкими кружочками.

На смазанную маслом форму выложить слой лука. На лук выложить слой картофеля. Картошку смазать соусом из сметаны и специй. Сверху плотненько друг к дружке выложить куриное филе. Посыпать сверху тертым сыром. Повторять слои пока не закончатся ингредиенты. Сверху обильно посыпать сыром.

Запеканку ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180-200 градусах 35-55 минут. Готовность проверять ножом или зубочисткой.

Готовой запеканке дать немного остыть и подавать на стол.

Мария Зимина
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