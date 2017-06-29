Картофельная запеканка с курицей и сыром
Во-первых, картофельная запеканка с курицей хороша тем, что получается довольно сытной и при этом не слишком калорийной. Во-вторых, нежное куриное мясо является диетическим и нежирным, поэтому кушанье подойдет как для взрослого человека, так и для ребенка. Кроме того, для приготовления запеканки понадобятся самые обычные продукты, доступные каждому.
Ингредиенты:
Картошка – 600г
Лук – 150г
Куриное филе – 500г
Твердый сыр – 250-300г
Чеснок – 3-4 зубчика
Сметана – 250-350 мл
Майонез – 2ст. ложки
Соль, перец, специи
Способ приготовления:
Тонко порезать куриное филе. Порезать ломтиками чеснок. Смешать майонез, курицу, чеснок, соль, перец и специи по вкусу.
Все хорошо перемешать и дать постоять 20 минут.
Лук порезать тонкими колечками. Сыр натереть на крупной терке.
Смешать сметану (можно сметану заменить сливками), соль, перец, и специи по вкусу. Хорошо перемешать сметану и специи.
Картофель порезать тонкими кружочками.
На смазанную маслом форму выложить слой лука. На лук выложить слой картофеля. Картошку смазать соусом из сметаны и специй. Сверху плотненько друг к дружке выложить куриное филе. Посыпать сверху тертым сыром. Повторять слои пока не закончатся ингредиенты. Сверху обильно посыпать сыром.
Запеканку ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180-200 градусах 35-55 минут. Готовность проверять ножом или зубочисткой.
Готовой запеканке дать немного остыть и подавать на стол.Мария Зимина