Десять ценных советов для выпечки

Несколько полезных советов для тех кто любит баловать семью вкусной домашней выпечкой.

1. Чтобы у вас никогда не подгорал низ пирога, высыпьте обычную поваренную соль, лучше крупного помола, на противень и поставьте его на самый низ духовки. Такая соль может храниться годами и будет предохранять вашу выпечку от пригорания. Также можно на самый низ духовки поставить широкую емкость с водой.

2. Запомните: белки нужно взбивать на холоде, а желтки - в тепле. Прежде чем вы начнете взбивать белки, вытрите насухо емкость, в которой они будут взбиваться. Нельзя допустить попадания даже капли воды или кусочка желтка в белки. Иначе они не взобьются.

3. Если вы кладете в выпечку сахарный песок, обязательно положите туда соль, даже если это не указано в рецепте. Вкус соли оттеняет вкус сахара.

4. При выпечке заварного теста (например, для эклеров), противень должен быть смазан очень тонким слоем масла. Тогда донышки изделий получатся мягкими и не рваными.

5. Блинную муку просеивать нельзя, так как в сите останутся все добавки, которые делают блинную муку именно блинной.

6. Если вам нужно перенести пласт теста на противень, то сначала накатайте его на скалку, перенесите на скалке на противень и разверните его со скалки.

7. Готовность любого кулинарного изделия (куличи, пироги, кексы и др.) можно с легкостью определить при помощи спички, зубочистки или деревянной шпажки, воткнув их в самое непропеченое место пирога. Если палочка остается сухой, смело можете вынимать пирог из духовки. Он пропекся.

8. Рассыпчатые пироги лучше разрезать нагретым ножом. Для этого нож можно на минуту опустить в кипяток.

9. Чтобы раскатать тесто для пирогов, обычно поверхность стола или доски поcыпают мукой. Но можно смазать поверхность растительным маслом и раскатывать тесто совсем без муки. Кстати, вместо разделочной доски можно использовать чистую ткань. Ее хватает на несколько раз, после чего ее нужно выстирать. Уборки при этом значительно меньше. Ткань просто стряхивают от муки.

10. Если в тесто нужно добавить изюм, его нужно сначала перемешать с мукой, а потом вмешивать в тесто. Тогда изюм в готовом изделии не будет собираться кучками.

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Мария Зимина