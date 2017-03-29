Пять самых вкусных заправок для салатов

Чем мы обычно заправляем салат, так это майонезом, но заправок, на самом деле, существует огромное множество.

1. Классическая салатная заправка

Ингредиенты:

1/2 стакана оливкового масла

сок половины лимона

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Приготовление:

В небольшой миске с помощью вилки или венчика взбейте лимонный сок с солью и перцем. Продолжая взбивать, влейте оливковое масло. К полученной смеси можно добавить по вкусу немного горчицы. Заправляйте зеленые и овощные салаты.

2. Заправка с твердым сыром

Ингредиенты:

3 ст. л. сметаны

5 ст. л. натурального йогурта

50 г сыра пармезан или пекорино

2–3 филе анчоуса

1 зубчик чеснока

2–3 ч. л. красного или белого винного уксуса

соль

свежемолотый черный перец

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке. Чеснок очистите и измельчите вместе с филе анчоуса. Разотрите сметану с йогуртом и сыром. Положите чеснок с анчоусом. Добавьте по вкусу уксус и перец. Можно посолить, но заправка и так будет соленой от сыра и анчоусов. Заправляйте салаты с макаронами, а также овощные и салаты с нейтральными сырами.

3. Айоли

Ингредиенты:

2 сырых желтка

4 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

сок половины лимона

соль

черный перец

Приготовление:

В глубокой миске разотрите венчиком натертый чеснок, желтки, соль, перец, лимонный сок; мешайте только в одном направлении. Не прекращая мешать, влейте масло – сначала по каплям, затем струйкой, пока соус не превратится в эмульсию. Чтобы избежать свертывания соуса, масло и желтки должны быть одинаковой комнатной температуры. Если он все-таки свернулся, добавьте по каплям чайную ложку теплой воды, взбивая не слишком энергично. Заправляйте картофельные и мясные салаты, салаты с морепродуктами.

4. Итальянская заправка

Ингредиенты:

сахар – 2 ч.л.

2 ч. л. измельченного свежего майорана

чеснок – 2 зубчика

красный винный уксус – 50 мл

125 мл оливкового масла

крупная соль

свежемолотый черный перец

1 ч. л. измельченного свежего орегано

2 ч. л. сухой горчицы

0,5 ч. л. хлопьев чили

25 г измельченного свежего базилика

Приготовление:

Чеснок раздавить прессом для чеснока, смешать в миске с сахаром и горчицей, добавить по 1,5 ч. л. соли и перца, хлопья чили и уксус. В эту смесь медленно, равномерной струей вливать масло, постоянно размешивая, до получения однородной эмульсии. Смешать с рублеными пряными травами, приправить солью и перцем по вкусу. Можно хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере не дольше 1 недели.

5. Французская заправка

Ингредиенты:

1,5 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

0,25 ч. л. семян сельдерея

1,5 ч. л. сахара

0,75 ч. л. молотой паприки

2 ч. л. томатной пасты

перец свежемолотый

красный винный уксус – 25 мл

0,25 ч. л. крупной соли

1 ч. л. сухой горчицы

оливковое масло – 0,5 стакана

1 ч. л. измельченного репчатого лука

Приготовление:

В миске смешать томатную пасту, сахар, лук, горчицу, паприку, соль и семена сельдерея. Приправить перцем. Смешать все с уксусом и лимонным соком. Медленно, непрерывной струей влить масло, постоянно взбивая, до получения однородной эмульсии.

Можно использовать другой способ. Все ингредиенты, кроме масла, взбить блендером до состояния пюре. Не выключая блендер, медленно, непрерывной струей влить масло. Взбивать до получения однородной эмульсии.

Заправку следует использовать сразу же после приготовления. Прекрасно подходит к салату ромен, огурцам, красному луку и редису.

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Мария Зимина