Кабачки, запеченные с шампиньонами и помидорами под сыром

Чаще всего кабачки жарят, но не менее вкусны и кабачки, запеченные в духовке. Запеканка из кабачков - блюдо легкое, низкокалорийное, отличный гарнир к мясу.

Ингредиенты (на 2 порции):

Кабачок цуккини — 1 шт.

Помидоры черри — 8-10 шт.

Сыр полутвердый —100 г

Шампиньоны — 100 г

Белый кунжут — 1 ст. л.

Растительное масло, соль, перец

Приготовление:

1. Цуккини нарезаем кружками. Шампиньоны — небольшими кусочками. Помидорки черри — пополам. Сыр — в крупную тёрку. Всё готово, приступаем к тепловой обработке.

2. Кабачки обжариваем по 5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.

3. Шампиньоны обжариваем и немного тушим, минут 5-10.

4. Выкладываем в форму кабачковые кружки, затем шампиньоны, сверху — половинки помидоров. Перчим по вкусу.

5. Ставим в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 10-15 минут. Вынимаем, посыпаем сыром, сверху — кунжутом и ставим в духовку еще минут на 5-10, до зарумянивания сыра. Подаем горячим.

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Мария Зимина