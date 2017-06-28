Кабачки, запеченные с шампиньонами и помидорами под сыром
Чаще всего кабачки жарят, но не менее вкусны и кабачки, запеченные в духовке. Запеканка из кабачков - блюдо легкое, низкокалорийное, отличный гарнир к мясу.
Ингредиенты (на 2 порции):
Кабачок цуккини — 1 шт.
Помидоры черри — 8-10 шт.
Сыр полутвердый —100 г
Шампиньоны — 100 г
Белый кунжут — 1 ст. л.
Растительное масло, соль, перец
Приготовление:
1. Цуккини нарезаем кружками. Шампиньоны — небольшими кусочками. Помидорки черри — пополам. Сыр — в крупную тёрку. Всё готово, приступаем к тепловой обработке.
2. Кабачки обжариваем по 5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.
3. Шампиньоны обжариваем и немного тушим, минут 5-10.
4. Выкладываем в форму кабачковые кружки, затем шампиньоны, сверху — половинки помидоров. Перчим по вкусу.
5. Ставим в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 10-15 минут. Вынимаем, посыпаем сыром, сверху — кунжутом и ставим в духовку еще минут на 5-10, до зарумянивания сыра. Подаем горячим.Мария Зимина