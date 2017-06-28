Торт "Спартак"

Торт "Спартак" - это медовик с заварным кремом и шоколадными медовыми коржами. Очень вкусный тортик. И смотрится нарядно в разрезе.

Ингредиенты:

Крем:

молоко - 500 мл

яйца - 3 шт

мука - 3 ст.л. (с горкой)

крахмал - 1 ст.л. (с горкой)

ванильный сахар - 1 пак.

сахар - 150 г

сл. масло - 150 г

Тесто:

яйца - 1 шт.

молоко - 2 ст.л.

сахар - 150 г

сода - 1 ч.л.

мед - 3 ст.л.

сл. масло - 50 г

какао - 2 ст.л.

мука - 400 г (или чуть меньше)

Шоколадная глазурь:

шоколад - 100 г

растительное масло - 1-2 ст.л.

Приготовление:

1. Сначала приготовим крем. Смешать в кастрюльке (с антипригарным покрытием) всё, кроме сливочного масла. Варить на медленном огне, постоянно помешивая до загустения. Остудить до комнатной температуры

2. Готовим тесто: В кастрюльке (с антипригарным покрытием) смешиваем всё, кроме муки. Варим на медленном огне до увеличения массы 10-15 минут. Снять с огня и добавить 2 ложки какао. Размешать. Добавить всю муку, перемешать. Тесто начала будет слишком мягким. Даем ему остыть (минут 20-30) и оно станет тверже.

3. Разделить тесто на 5 частей. Раскатывать прямоугольники размером 20х25 см. Печь при 200 С 5 минут. Т.к. коржи темные, то не видно, когда они "подрумянятся". Поэтому пеките 5 минут, а дальше смотрите по своей духовке - или больше не надо или еще минуты 2-3.

4. Взбить сливочное масло и добавлять понемногу крем, постоянно взбивая.

5. Обмазать 4 коржа кремом.

6. Сверху положить 5 корж и залить теплой шоколадной глазурью (шоколад с растительным маслом растопить на водяной бане). Оставить на ночь для пропитки. Утром обрезать края острым ножом, разрезать торт на пирожные и нанести молочным или белым шоколадом полоски.

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Мария Зимина