Курица в банке

Курица готовится в банке без воды и масла, в собственном соку. Ароматы по дому летают фантастические.

Такой способ приготовления очень удобный. Потому что курица в банке готовится практически сама, без участия хозяйки. Разумеется, хозяйка на начальном этапе должна помочь ей попасть в банку, но это все!

Конечно, курица в банке - это не жареная курица, которую некоторые готовы признать за единственно вкусную, но жареное ведь не всем и не всегда полезно. В общем, этот рецепт однозначно стоит того, чтобы его попробовать и взять на вооружение.

Ингредиенты:

курица (1,2-2 кг)

соль

перец горошком душистый и черный

лавровый лист 1

большая луковица

1 помидор

1 болгарский перец

1 трехлитровая банка крышка жестяная для консервирования

Приготовление:

1. Овощи нарезаем, курицу тоже. А дальше все просто: укладываем мясо и овощи со специями в банку слоями, слой мяса, солим его, немного горошин перца, лавровый листик, дальше слой смеси овощей, и так далее. Если курица увесистая, то банка получится практически полной. Никакой жидкости в банку с курицей добавлять не надо. А надо накрыть банку новой жестяной крышкой без резинки и и поставить банку в холодную духовку. Разумеется, не на дно духовки, а на решетку или эмалированный противень для жарки, которые, которые, разумеется, придется поставить низко, чтобы банка поместилась по высоте.

2. Итак, ставим банку с курицей в духовку, зажигаем, и забываем о ней на 1,5 часа.

В результате: нежная, душистая, обалденная курочка с вкусными овощами. Вообще, такая курица в банке — это простор для творчества. Если курица большая, 2 кг или около того, много овощей в банку не поместится. Если курица меньше, имеет смысл взять больше овощей. Можно экспериментировать с любыми овощами, добавлять также крупно нарезанную капусту, картошку, дольки лимона или апельсина (не с картошкой), изюм и чернослив. Экспериментируя с разными продуктами, вы вполне можете отыскать свой собственный, наилучший, уникальный и неповторимый рецепт курицы в банке.

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Мария Зимина