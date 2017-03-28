 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Домашняя буженина

Домашняя буженина. Домашняя буженина 2
 

Самый лучший способ приготовить вкусное домашнее мясо. Буженина получается очень сочной. Хорошая альтернатива колбасе для бутербродов.

Ингредиенты:

Кусок свинины (800-900г)

2-3 ч. л. соли

2-3 зуб. чеснока

2 шт. лаврового листа

1 л воды

Приготовление:

1.В кипящую воду добавляем соль, перец, специи и лавровый лист. Хорошо размешать и полностью охладить

2.Кладем в нее мясо, накрываем пленкой, ставим в холодильник на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованное мясо обсушить, еще раз поперчить, посолить, приправить специями.

3.Делаем надрезы, которые заполняем чесноком.

4.Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада. Рукав запечатать, сделать в нем несколько надрезов.

5.Выпекать около 1 часа. Через час можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100