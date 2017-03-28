Домашняя буженина
Самый лучший способ приготовить вкусное домашнее мясо. Буженина получается очень сочной. Хорошая альтернатива колбасе для бутербродов.
Ингредиенты:
Кусок свинины (800-900г)
2-3 ч. л. соли
2-3 зуб. чеснока
2 шт. лаврового листа
1 л воды
Приготовление:
1.В кипящую воду добавляем соль, перец, специи и лавровый лист. Хорошо размешать и полностью охладить
2.Кладем в нее мясо, накрываем пленкой, ставим в холодильник на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованное мясо обсушить, еще раз поперчить, посолить, приправить специями.
3.Делаем надрезы, которые заполняем чесноком.
4.Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада. Рукав запечатать, сделать в нем несколько надрезов.
5.Выпекать около 1 часа. Через час можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.Мария Зимина