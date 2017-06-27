Крем из "Рафаэлло"
Многим из нас знаком неземной вкус конфет «Рафаэлло» с самого детства. Сегодня ты узнаешь, как можно приготовить тот самый крем в домашних условиях.
Ингредиенты:
Кокосовая стружка 70 грамм
Сгущенное молоко 400 грамм
Сливочное масло 200 грамм
Белый шоколад 200 грамм
Приготовление:
1. Сливочное масло и шоколад растопить и смешать. Растапливать на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.
2. Затем добавить сгущенку, всё хорошо перемешать.
3. Потом в крем всыпать кокосовую стружку и опять всё хорошо перемешать.
4. Готовый крем Рафаэлло переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник минимум на 3-4 часа (лучше на ночь). Если же собираетесь этим кремом украшать пирожные или торт, то можно использовать сразу. И уже украшенному кондитерскому изделию дать постоять и пропитаться кремом.
Такой крем замечательно сочетается со свежим белым хлебом, горячим кофе или чаем.Мария Зимина