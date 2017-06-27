Крем из "Рафаэлло"

Многим из нас знаком неземной вкус конфет «Рафаэлло» с самого детства. Сегодня ты узнаешь, как можно приготовить тот самый крем в домашних условиях.

Ингредиенты:

Кокосовая стружка 70 грамм

Сгущенное молоко 400 грамм

Сливочное масло 200 грамм

Белый шоколад 200 грамм

Приготовление:

1. Сливочное масло и шоколад растопить и смешать. Растапливать на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.

2. Затем добавить сгущенку, всё хорошо перемешать.

3. Потом в крем всыпать кокосовую стружку и опять всё хорошо перемешать.

4. Готовый крем Рафаэлло переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник минимум на 3-4 часа (лучше на ночь). Если же собираетесь этим кремом украшать пирожные или торт, то можно использовать сразу. И уже украшенному кондитерскому изделию дать постоять и пропитаться кремом.

Такой крем замечательно сочетается со свежим белым хлебом, горячим кофе или чаем.

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Мария Зимина