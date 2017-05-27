Пирожное из кукурузных палочек
Кукурузные палочки нравятся малышам и взрослым, они вкусные, легкие, прекрасно сочетаются с молоком, какао, соком. Можно перекусить палочками в дороге или просто взять их с собой на прогулку. А можно использовать это лакомство для приготовления пирожных.
Ингредиенты:
- 150 г мармелада
- 200 г очищенных грецких орехов
- 2,5 пачки сладких кукурузных палочек по 70 г
- 175 г сливочного масла
- 1 банка вареной сгущенки
Приготовление:
1. Кукурузные палочки высыпьте в глубокую посуду. Туда же добавьте растопленное сливочное масло и вареную сгущенку.
2. Хорошо размешайте, немного разминая и ломая палочки руками.
3. Порежьте мармелад произвольной соломкой или кубиками.
4. Добавьте мармелад в миску к палочками и аккуратно размешайте.
5. Измельчите грецкие орехи.
6. Из получившейся массы сформируйте продолговатый батон. Обваляйте его в ореховой крошке.
7. Заверните в целлофан или фольгу и отправьте на полчаса в морозильник.
8. Затем достаньте и порежьте ломтиками поперек.Мария Зимина