Пирожное из кукурузных палочек

Кукурузные палочки нравятся малышам и взрослым, они вкусные, легкие, прекрасно сочетаются с молоком, какао, соком. Можно перекусить палочками в дороге или просто взять их с собой на прогулку. А можно использовать это лакомство для приготовления пирожных.

Ингредиенты:

- 150 г мармелада

- 200 г очищенных грецких орехов

- 2,5 пачки сладких кукурузных палочек по 70 г

- 175 г сливочного масла

- 1 банка вареной сгущенки

Приготовление:

1. Кукурузные палочки высыпьте в глубокую посуду. Туда же добавьте растопленное сливочное масло и вареную сгущенку.

2. Хорошо размешайте, немного разминая и ломая палочки руками.

3. Порежьте мармелад произвольной соломкой или кубиками.

4. Добавьте мармелад в миску к палочками и аккуратно размешайте.

5. Измельчите грецкие орехи.

6. Из получившейся массы сформируйте продолговатый батон. Обваляйте его в ореховой крошке.

7. Заверните в целлофан или фольгу и отправьте на полчаса в морозильник.

8. Затем достаньте и порежьте ломтиками поперек.

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Мария Зимина