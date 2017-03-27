Три рецепта имбирного чая
Имбирь активно сжигает калории, лечит простуду и тонизирует организм. Предлагаем вам три несложных рецепта имбирного чая.
1. Цитрусовый имбирный чай
Все цитрусовые — лучшие друзья имбиря. Не ограничивайтесь одним лимоном — апельсиновый, мандариновый, грейпфрутовый свежевыжатые соки не менее хороши.
Ингредиенты:
- 3 см корня имбиря
- 2 апельсина
- мед
Приготовление:
1. Имбирь очистить от кожуры и мелко порубить или натереть на терке.
2. Залить 500 мл кипятка и дать настояться 5-7 минут.
3. В заваренный чай влить свежевыжатый сок апельсинов. Сладость в чае регулируйте сахаром. Мед при нагревании меняет свою структуру и оседает пленкой на пищеводе, позднее накапливая на нее шлаки и токсины. В рецепте мед — вприкуску.
2. Молочный имбирный чай
Острый и согревающий, такой чай утолит чувство голода и поможет больному горлу. Можно готовить заранее и брать с собой в небольшом термосе.
Ингредиенты:
- 2 ст. ложки натертого корня имбиря
- 300 мл молока
- 100 мл воды
- палочка корицы (или 1/3 ч. ложки молотой)
- несколько коробочек зеленого кардамона
- щепотка молотого мускатного ореха
- 1 ст. ложка сахара
- 1/3 ч. ложки черного чая
Приготовление:
1. Вскипятить воду, добавить туда натертый имбирь.
2. Дать покипеть 30-60 секунд, затем влить молоко (иначе молоко может свернуться из-за кислоты в свежем имбире).
3. Добавить пряности, чай и сахар. Довести почти до кипения и готовить на медленном огне, помешивая, 5-7 минут. Чем дольше пряности будут находиться в горячем молоке, тем ароматней будет чай.
3. Мятный имбирный чай
Вариация простого имбирного чая. Попробуйте добавить вместо мяты несколько веточек тимьяна или лимонного базилика.
Ингредиенты:
- 1 см свежего корня имбиря
- горсть свежих листьев мяты
- 2-3 кусочка лимона
- сахар (по вкусу)
Приготовление:
1. Имбирь очистить и нарезать некрупными кусками, положить в заварник.
2. Добавить свежие листья мяты и лимон.
3. Залить кипятком и дать постоять 5-7 минут. Сладость регулировать по вкусу.Мария Зимина