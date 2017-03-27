Три рецепта имбирного чая

Имбирь активно сжигает калории, лечит простуду и тонизирует организм. Предлагаем вам три несложных рецепта имбирного чая.

1. Цитрусовый имбирный чай

Все цитрусовые — лучшие друзья имбиря. Не ограничивайтесь одним лимоном — апельсиновый, мандариновый, грейпфрутовый свежевыжатые соки не менее хороши.

Ингредиенты:

- 3 см корня имбиря

- 2 апельсина

- мед

Приготовление:

1. Имбирь очистить от кожуры и мелко порубить или натереть на терке.

2. Залить 500 мл кипятка и дать настояться 5-7 минут.

3. В заваренный чай влить свежевыжатый сок апельсинов. Сладость в чае регулируйте сахаром. Мед при нагревании меняет свою структуру и оседает пленкой на пищеводе, позднее накапливая на нее шлаки и токсины. В рецепте мед — вприкуску.

2. Молочный имбирный чай

Острый и согревающий, такой чай утолит чувство голода и поможет больному горлу. Можно готовить заранее и брать с собой в небольшом термосе.

Ингредиенты:

- 2 ст. ложки натертого корня имбиря

- 300 мл молока

- 100 мл воды

- палочка корицы (или 1/3 ч. ложки молотой)

- несколько коробочек зеленого кардамона

- щепотка молотого мускатного ореха

- 1 ст. ложка сахара

- 1/3 ч. ложки черного чая

Приготовление:

1. Вскипятить воду, добавить туда натертый имбирь.

2. Дать покипеть 30-60 секунд, затем влить молоко (иначе молоко может свернуться из-за кислоты в свежем имбире).

3. Добавить пряности, чай и сахар. Довести почти до кипения и готовить на медленном огне, помешивая, 5-7 минут. Чем дольше пряности будут находиться в горячем молоке, тем ароматней будет чай.

3. Мятный имбирный чай

Вариация простого имбирного чая. Попробуйте добавить вместо мяты несколько веточек тимьяна или лимонного базилика.

Ингредиенты:

- 1 см свежего корня имбиря

- горсть свежих листьев мяты

- 2-3 кусочка лимона

- сахар (по вкусу)

Приготовление:

1. Имбирь очистить и нарезать некрупными кусками, положить в заварник.

2. Добавить свежие листья мяты и лимон.

3. Залить кипятком и дать постоять 5-7 минут. Сладость регулировать по вкусу.

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Мария Зимина