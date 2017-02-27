Готовим овощные, фруктовые и ягодные оладьи
Оладьи – одно из самых популярных блюд, полезное и совсем маленьким едокам, и взрослым. Пекут их круглый год, и можно сделать нежные «лепешки» гораздо полезнее, добавляя в них овощи и фрукты.
Подавать к столу блюдо лучше горячим, в качестве соуса использовать сметану или простоквашу с зеленью. А фруктовые лучше закусывать медом или мятным сиропом или вареньем.
Кабачковые
Кабачок – 2 шт.
Яйца – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Укроп
Мука – 2/3 стакана
Разрыхлитель (сода) – ½ ч.л.
Масло
Перец
Соль
Зеленые
Свежая зелень (шпинат, крапива, салат корн) – 500 г
Лук зеленый – 100 г
Яйцо – 2 шт.
Мука – 2 стакана
Молоко – 2 стакана
Разрыхлитель – 1, 5 ч.л.
Масло оливковое
Соль
Перец
Капустные
Кольраби – 500 г
Брюсельская капуста – 500 г
Яйцо – 1 шт.
Мука – 1 стакан
Сливочное масло -1 ст. л.
Сахар
Соль
Овощные
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Кабачок – 1 шт.
Картофель – 1 шт.
Сладкий перец - 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Уроп и базилик
Мука – 1,5 стакана
Яйцо – 2 шт.
Соль
Перец
Оливковое масло
Фруктовые
Фрукты (груши, банан, яблоко) – 600 г
Молоко – 1 стакан
Масло растительное
Молоко сухое – 25 г
Яйцо -1 шт.
Корица
Сахар по вкусу
Клубничные
Кефир – 1 стакан
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1 ст.л.
Мука – 1 стакан
Масло сливочное
Клубника – 1 стакан
Соль
Сода – 0, 3 ч.л.
Лучше жарить их на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Чем меньше времени оладьи пробудут на раскаленной сковороде, тем больше витаминов в них сохраниться. Альтернативный вариант термической обработки: выложить на смазанный маслом противень оладьи и поставить их в разогретую духовку на 15-20 мин. до готовности.
Два соуса к овощным оладьям
100 г зернистого творога, 2-3 ст. л. сметаны, 2-3 маринованных корнишона, 1 небольшой пучок укропа, свежемолотый черный перец, соль взбить миксером до однородной консистенции.
100 г брынзы, 8 ст. л. молока, растительное масло (2 ст. л.), перец чили – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, зелень (1 пучок). Ингредиенты измельчить в блендере до однородной массы.Мария Зимина