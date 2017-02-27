Готовим овощные, фруктовые и ягодные оладьи

Оладьи – одно из самых популярных блюд, полезное и совсем маленьким едокам, и взрослым. Пекут их круглый год, и можно сделать нежные «лепешки» гораздо полезнее, добавляя в них овощи и фрукты.

Подавать к столу блюдо лучше горячим, в качестве соуса использовать сметану или простоквашу с зеленью. А фруктовые лучше закусывать медом или мятным сиропом или вареньем.

Кабачковые

Кабачок – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Укроп

Мука – 2/3 стакана

Разрыхлитель (сода) – ½ ч.л.

Масло

Перец

Соль

Зеленые

Свежая зелень (шпинат, крапива, салат корн) – 500 г

Лук зеленый – 100 г

Яйцо – 2 шт.

Мука – 2 стакана

Молоко – 2 стакана

Разрыхлитель – 1, 5 ч.л.

Масло оливковое

Соль

Перец

Капустные

Кольраби – 500 г

Брюсельская капуста – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1 стакан

Сливочное масло -1 ст. л.

Сахар

Соль

Овощные

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Кабачок – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Уроп и базилик

Мука – 1,5 стакана

Яйцо – 2 шт.

Соль

Перец

Оливковое масло

Фруктовые

Фрукты (груши, банан, яблоко) – 600 г

Молоко – 1 стакан

Масло растительное

Молоко сухое – 25 г

Яйцо -1 шт.

Корица

Сахар по вкусу

Клубничные

Кефир – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Мука – 1 стакан

Масло сливочное

Клубника – 1 стакан

Соль

Сода – 0, 3 ч.л.

Лучше жарить их на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Чем меньше времени оладьи пробудут на раскаленной сковороде, тем больше витаминов в них сохраниться. Альтернативный вариант термической обработки: выложить на смазанный маслом противень оладьи и поставить их в разогретую духовку на 15-20 мин. до готовности.

Два соуса к овощным оладьям

100 г зернистого творога, 2-3 ст. л. сметаны, 2-3 маринованных корнишона, 1 небольшой пучок укропа, свежемолотый черный перец, соль взбить миксером до однородной консистенции.

100 г брынзы, 8 ст. л. молока, растительное масло (2 ст. л.), перец чили – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, зелень (1 пучок). Ингредиенты измельчить в блендере до однородной массы.

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Мария Зимина