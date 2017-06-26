Конвертики с яблоками из творожного теста

Если вы приготовите конвертики с яблоками из творожного теста, тогда у вас к чаю будет замечательная выпечка. Яблоки можно выбирать на свой вкус, только не сильно кислые. Иначе придется добавлять в выпечку гораздо больше сахара, что для данного случая не особо подходит.

Ингредиенты:

Тесто:

Творог — 150 г

Сахар — 75 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Растительное масло — 6 ст.л.

Ванилин — 1 пакетик

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 пакетик

Для начинки:

Яблоки — 3 шт.

Сахар — 100 г

Корица — 1 ч.л.

Для присыпки:

Мак — 1 ст.л.

Приготовление:

Шаг 1.

Творог смешать с сахаром, добавить яйцо, соль, растительное масло, ванилин, муку смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто, прикрыть кухонным полотенцем и оставить на 20 минут.

Шаг 2.

Далее поделить тесто на две части.

Шаг 3.

Одну часть теста раскатать в круг диаметром 24 см и толщиной около 5 мм. Разрезать его на 8 секторов.

Шаг 4.

На каждом треугольничке сделать три надреза. По широкому краю выложить дольки яблок, присыпать сахаром с корицей.

Шаг 5.

Узким концом треугольника обернуть широкую сторону, подогнув уголок под низ конвертика.

Шаг 6.

Выложить заготовки на противень и смазать их смесью: 1 желток 1 ст. л.молока, присыпать маком.

Шаг 7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180°С, примерно 25 минут, до золотистого красивого цвета.

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Мария Зимина