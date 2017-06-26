Конвертики с яблоками из творожного теста
Если вы приготовите конвертики с яблоками из творожного теста, тогда у вас к чаю будет замечательная выпечка. Яблоки можно выбирать на свой вкус, только не сильно кислые. Иначе придется добавлять в выпечку гораздо больше сахара, что для данного случая не особо подходит.
Ингредиенты:
Тесто:
Творог — 150 г
Сахар — 75 г
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Растительное масло — 6 ст.л.
Ванилин — 1 пакетик
Мука — 250 г
Разрыхлитель — 1 пакетик
Для начинки:
Яблоки — 3 шт.
Сахар — 100 г
Корица — 1 ч.л.
Для присыпки:
Мак — 1 ст.л.
Приготовление:
Шаг 1.
Творог смешать с сахаром, добавить яйцо, соль, растительное масло, ванилин, муку смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто, прикрыть кухонным полотенцем и оставить на 20 минут.
Шаг 2.
Далее поделить тесто на две части.
Шаг 3.
Одну часть теста раскатать в круг диаметром 24 см и толщиной около 5 мм. Разрезать его на 8 секторов.
Шаг 4.
На каждом треугольничке сделать три надреза. По широкому краю выложить дольки яблок, присыпать сахаром с корицей.
Шаг 5.
Узким концом треугольника обернуть широкую сторону, подогнув уголок под низ конвертика.
Шаг 6.
Выложить заготовки на противень и смазать их смесью: 1 желток 1 ст. л.молока, присыпать маком.
Шаг 7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180°С, примерно 25 минут, до золотистого красивого цвета.Мария Зимина