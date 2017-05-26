Шесть рецептов тефтелей

Тефтели - блюдо из мясного фарша в виде шариков. Чуть ли не в каждой кухне мира существует похожее блюдо, поэтому приготовление тефтелей отличается многообразием.

1. Тефтельки в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт

Лук репчатый (1 шт в фарш, 1 шт в соус) — 2 шт

Грибы (любые) — 200 г

Перец черный

Соль

Рис — 200 г

Масло растительное — 4 ст. л.

Фарш мясной — 500 г

Сыр твердый — 50 г

Сливки (жирность 10-20%) — 200 мл

Приготовление:

1. Смешайте мелко нарезанный лук, фарш, яйцо, отваренный рис, посолите, поперчите, хорошенько вымесите.

2. Скатайте шарики величиной с мандаринку и обжарьте их на растительном масле.

3. На отдельной сковороде, пока жарятся тефтельки, на растительном масле обжарьте нарезанный на кубички репчатый лук и грибы.

4. Залить сливками, посолить, поперчить. Соус готов.

5. Когда тефтели обжарятся с двух сторон- залейте их грибным соусом, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

6. Через 30 минут тефтели готовы. При подаче можно еще посыпать тертым сыром или рубленной зеленью.

2. Тефтели «Как в садике»

Для тефтелей:

Мясной фарш — 400 г

Рис — 1\2 стакана круглозерненного

Лук — 1 средняя луковица

Яйцо — 1 шт.

Мука для панировки

Соль по вкусу

Растительное масло (для жарки)

Для подливы:

Томатная паста — 1 чайная ложка

Мука — 1 столовая ложка

Сливки (сметана) — 1 столовая ложка

Вода — 1,5 стакана воды

Приготовление:

1. Мясо прокрутить через мясорубку или купить готовый фарш.

2. Лук мелко измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

3. Рис отварить до готовности. Дать немного остыть.

4. Смешать фарш, яйцо, лук, рис. Хорошо перемешать.

5. Сформировать тефтели диаметром примерно 4,5 — 5 см. Обвалять в муке. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить со всех сторон (занимает примерно 5 минут); крышку не закрывать. Затем налить в сковороду 1 стакан кипятка так, чтобы вода была до половины уровня тефтелей. Тушить 10-15 минут.

6. В половину стакана тёплой воды добавить сливки или сметану, муку. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Вылить в сковороду. Все хорошенько перемешать. Тушить ещё 10 — 15 минут.

Тефтели с подливкой можно подавать с любым гарниром, например, картофельным пюре.

3. Легкие тефтели с начинкой и вкусным соусом

Ингредиенты:

Грудка куриная (индейки) - 900 г

Гречневая крупа - 120 г (сухой)

Лук репчатый - 2 шт. (маленькие)

Чеснок - 3 зубчика

Зелень укропа или петрушки - в фарш и в соус

Сыр плавленый (типа "карат","янтарь") - 2 шт.

Сметана 10% - 120 г

Яйцо - 1 шт.

Сливки 20% - 50 мл

Соль,перец - по вкусу

Масло растительное - для смазывания формы

Приготовление:

1. Отделяем грудку от костей, очищаем от кожи (там самый жир), чистим лук, чеснок, моем зелень.

2. Гречку отвариваем до полуготовности и остужаем.

3. Прокручиваем филе, лук, чеснок, зелень.Фарш смешиваем с гречневой крупой и яйцом. Добавляем соль и перец. Перемешиваем и ставим в холодильник минут на 15-20.

4. Тем временем сыр режем кубиками, это будет начинка для тефтелей, половину пачки оставляем для соуса.

5. Формируем тефтельки и в серединку прячем кусочек сыра,выкладываем их в смазанную форму.

6. Займёмся соусом. Смешиваем сметану, сливки, оставшийся сыр, соль, зелень.

7. Заливаем тефтели.

8. Ставим в духовку при температуре 200 градусов, примерно на 35 минут.

4. Тефтели с грибами, запеченные в духовке в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты:

450 г фарша

300 г грибов (например, шампиньоны)

80 г сыра

1 головка репчатого лука

2 зубчика чеснока

0,75 стакана круглозерного риса

0,75 стакана воды

1,5 стакана томатов в собственном соку

3 ст.ложки муки

4-5 ст.ложки сметаны

соль, черный молотый перец по вкусу

1 ч.ложки укропа

1 ч.ложка сахара

Приготовление:

1. Рис предварительно сварить и остудить

2. Грибы вместе с луком и чесноком измельчить в блендере до средних кусочков

3. Фарш хорошенько вымесить, раза 3-4 хорошо стукнув в мисочке. Добавить рис, луково-грибную смесь, сыр (натертый на мелкой терке), укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать.

4. Руки смочить холодной водой и сформировать из фарша тефтельки. Выложить их в жаропрочную форму в один слой

5. Берем томаты и добавляем сахар, перемешиваем.

6. Теперь добавить в сок сметану и еще раз перемешать.

7. Отдельно берем 0,75 стакана холодной воды и растворяем в ней муку так, чтобы не было комочков

8. Смешать томатно-сметанную смесь и муку, растворенную в воде. Залить наши тефтельки

9. Накрываем форму фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 60 минут.

5. Тефтели из духовки.

Ингредиенты:

Тефтели:

Фарш - 500 г

Рис - 1 горсть

Лук - 1 небольшая луковица

Яйцо - 1 шт

Соль

Специи

Мука

Соус:

Лук - 1 большая луковица

Морковь - 1 большая

Чеснок 1-2 зуббчика

Сметана - 3 ст ложки

Томатная паста - 3 ст ложки

Соль

Специи

Приготовление:

1. Отвариваем горсть риса. Режем мелко лук.

2. Смешиваем фарш, рис и лук, добавляем яйцо, соль и специи. Перемешиваем.

3. Формируем тефтельки, обваливая в муке. Отправляем их в холодильник на 10-15 минут. Далее отправляем тефтели в духовку разогретую до 200 градусов на 30 минут минут.

4. Делаем соус. Режем лук полукольцами, трем крупно морковь. Обжариваем на растительном масле. Добавляем 3 столовых ложки томатной пасты, тушим пару минут, добавляем 3 столовых ложки сметаны, соль и специи по вкусу - доводим до кипения.Выдавливаем в соус 1-2 зубчика чеснока.

5. Достаем тефтели из духовки, заливаем их соусом и отправляем в духовку еще на 20 минут.

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Мария Зимина