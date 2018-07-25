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Интересные факты о лимонах

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Этот фрукт уже давно перестал быть экзотикой на нашем столе, мы кладем лимон в чай, газированные напитки, сбрызгиваем его соком салаты, а уж перечислять все возможности его использования можно до бесконечности. Однако знаем мы о лимонах не так уж и много. Предлагаем ознакомиться с наиболее интересными фактами.

1. Лимонные деревья в среднем могут жить от 50 до 100 лет. Все зависит от правильного ухода.

2. Лимонное дерево — это небольшое вечнозеленое дерево, достигающее от 3 до 6 метров в высоту, на веточках обычно имеются острые шипы.

3. Лимоны полезны для здоровья, поскольку в них содержатся витамины С, В6, А, Е, фолат, ниацин тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, а также основные микроэлементы. Лимон также содержит флавоноиды — фенольные соединения с антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить диабет, запор, высокое давление, лихорадку, диспепсию, а также улучшить кожу, волосы и зубы.

4. Урологи подчеркивают тот факт, что сок лимона способствует выработке мочевого цитрата, который предотвратит появление камней в почках.

5. Лимоны обладают мощными антибактериальными свойствами, сок этого фрукта способен уничтожить бактерии малярии, брюшного тифа, холеры и других опасных заболеваний. Наши предки мыли руки водой, разбавленной лимонным соком, чтобы обезопасить себя от микробов.

6. Лимонная цедра содержит фитонутриенты, которые эффективны при нарушениях мозга.

7. В Великобритании лимонный сок используют с блинами во время Масленицы.

8. Лимон укрепляет ногти. Если регулярно делать лимонную ванночку (опускать ногти в мякоть лимона), то они будут расти крепкими и длинными, перестанут слоиться и ломаться.

9. Лимон — хорошее средство от бессонницы. Если вы не хотите травить себя химией, то съедайте в течение суток один лимон, он выступит не только как снотворное, но поможет побороть хандру.

10. В Европе лимоны долгое время выращивали в качестве декоративного растения, в Азии же, наоборот, лимоны использовались и в кулинарии, и в медицине.

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11. Как-то Александр Македонский привез из Индии в Европу плоды лимонного дерева, эти лимоны были настолько сладкими, что их ели как обычные яблоки. Тогда их и стали называть "индийские яблоки".

12. В России в 18 веке богачи любили маринованные лимоны, которые считались изысканным деликатесом. Их они заказывали из Голландии.

13. Считается, что традиция съедать дольку лимона, плавающую в чае, появилась благодаря Шостаковичу. Находясь на чаепитии у королевы Великобритании Елизаветы II, композитор, выпив чай, съел свою дольку лимона. Присутствующие был удивлены, поскольку лимон клался только для вкуса, а не для еды. Однако королева ничуть не смутилась и поступила так же. С тех пор появилась такая традиция.

14. Эфирное масло лимона действует как антидепрессант. Он не только повышает настроение, но и в целом благотворно влияет на нервную систему.

15. Лекари в древности рекомендовали натирать десны долькой лимона, чтобы насытить их витаминами и предотвратить кровоточивость. И доля правды в их словах была.

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