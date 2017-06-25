Торт со сгущенкой на сковороде

Торт со сгущенкой, приготовленный на сковороде, получается большой и очень вкусный, главное - дать ему хорошо пропитаться.

Ингредиенты:

Для коржей:

мука - 600 г (+/-)

сгущённое молоко - 1 банка

яйцо - 1 шт.

сода гашеная или разрыхлитель - 1 ч. л.

Для крема:

молоко - 750 мл

масло сливочное - 200 г

сахар - 300 г

яйцо - 2 шт.

мука - 5 ст. л.

ванильный сахар - 12 г

орехи - 0,5 стакана

Приготовление:

В глубокую миску вылить сгущёнку, добавить яйцо, просеянную муку и разрыхлитель. Замесить эластичное тесто не липнущее к рукам. Разделить тесто на 8 равных частей. Каждую часть теста раскатать скалкой в круг, диаметр примерно 26-27 см.

Выпекать коржи для торта на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Коржи жарятся быстро. Готовые коржи остудить, подровнять краешки. Обрезки от краёв подойдут для обсыпки торта.

Приготовить заварной крем: в кастрюльку влить молоко, добавить яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Всё перемешать венчиком и поставить на огонь. Довести крем до кипения, при постоянном помешивании.

Варить до загустения, примерно 5 минут, затем снять с огня. В горячий крем добавить размягчённое масло и хорошо перемешать или взбить миксером на низкой скорости.

На плоскую тарелку или подставку под торт выложить корж, хорошо смазать его тёплым кремом и накрыть следующим коржом. Таким образом собрать весь торт.

Обрезки от коржей измельчить и смешать с измельчёнными орехами. Торт хорошо смазать со всех сторон кремом, а затем посыпать ореховой крошкой. Поставить торт в холодильник на ночь. Утром насладиться кусочком нежного, вкусного торта на сгущенке, приготовленного на сковороде.

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Мария Зимина