Творожные завитушки в сметанной заливке
Съев одну, ваша рука непременно потянется за второй. Это невероятно нежные, мягкие и ароматные булочки с творожной начинкой в сметанном соусе.
Ингредиенты:
Для теста:
350 г муки
3 г сухих дрожжей
100 г молока
50 г сахара
50 г качественного жирного (82%) маргарина; если совсем против маргарина, возьмите сливочное или растительное масло
70 г сметаны
3.5 г соли
Для начинки:
500 г творога
1 яйцо
100 г сахара
Для заливки:
200 г сметаны
1 столовая ложка сахара
Приготовление:
1. В теплое молоко всыпьте сухие дрожжи, добавьте пол чайной ложки сахара, 2 – 3 чайные ложки муки (из общей нормы). Все размешайте до однородного жидкого теста и оставьте минут на 30 – 40 до появления пенной шапочки.
2. Муку просейте. Добавьте соль, сахар и все размешайте, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились по объему.
3. Добавьте в мучную смесь размягченный маргарин, сметану и разотрите в крупную крошку.
4. Влейте дрожжевую болтушку и замесите тесто средней консистенции – не очень тугое, но и не слишком мягкое. Поскольку мука везде разная в процессе замеса вам может понадобиться добавить немного муки (если тесто получилось жидковатым и плохо держит форму) или молока (если осталась не смоченная мука или тесто слишком тугое).
5. Замешанное тесто накройте и оставьте в покое минут на 10 – 15. За это время мука впитает влагу, образует клейковину и тесто будет проще вымесить.
6. Отдохнувшее тесто хорошенько вымесите до гладкого однородного состояния.
7. Готовое тесто накройте и оставьте в тепле до удвоения в объеме.
8. Если располагаете временем, подошедшее тесто обомните и дайте подойти во второй раз. Если времени нет, подошедшее тесто можно разделывать.
9. Для творожной начинки творог разотрите с яйцом и сахаром в однородную массу. Если творог излишне влажный, вам может понадобиться добавить в начинку немного муки или тертых сухарей.
10. Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 0.5 – 1 см. Разложите творожную начинку. Сверните тесто с начинкой в неплотный рулет. Нарежьте рулет на кусочки желаемой толщины.
11. Творожные завитушки свободно разложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, накройте и оставьте минут на 40 для расстойки. В процессе расстойки завитушки должны значительно увеличиться в объеме.
12. За 5 – 7 минут до посадки в печь смажьте завитушки разболтанным яйцом.
13. Выпекайте при 180 – 200 С до зарумянивания.
14. Для заливки смешайте сметану с сахаром. Сразу же после выпечки обильно смажьте завитушки сметанной заливкой, плотно накройте и оставьте до полного остывания.Мария Зимина