Творожные завитушки в сметанной заливке

Съев одну, ваша рука непременно потянется за второй. Это невероятно нежные, мягкие и ароматные булочки с творожной начинкой в сметанном соусе.

Ингредиенты:

Для теста:

350 г муки

3 г сухих дрожжей

100 г молока

50 г сахара

50 г качественного жирного (82%) маргарина; если совсем против маргарина, возьмите сливочное или растительное масло

70 г сметаны

3.5 г соли

Для начинки:

500 г творога

1 яйцо

100 г сахара

Для заливки:

200 г сметаны

1 столовая ложка сахара

Приготовление:

1. В теплое молоко всыпьте сухие дрожжи, добавьте пол чайной ложки сахара, 2 – 3 чайные ложки муки (из общей нормы). Все размешайте до однородного жидкого теста и оставьте минут на 30 – 40 до появления пенной шапочки.

2. Муку просейте. Добавьте соль, сахар и все размешайте, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились по объему.

3. Добавьте в мучную смесь размягченный маргарин, сметану и разотрите в крупную крошку.

4. Влейте дрожжевую болтушку и замесите тесто средней консистенции – не очень тугое, но и не слишком мягкое. Поскольку мука везде разная в процессе замеса вам может понадобиться добавить немного муки (если тесто получилось жидковатым и плохо держит форму) или молока (если осталась не смоченная мука или тесто слишком тугое).

5. Замешанное тесто накройте и оставьте в покое минут на 10 – 15. За это время мука впитает влагу, образует клейковину и тесто будет проще вымесить.

6. Отдохнувшее тесто хорошенько вымесите до гладкого однородного состояния.

7. Готовое тесто накройте и оставьте в тепле до удвоения в объеме.

8. Если располагаете временем, подошедшее тесто обомните и дайте подойти во второй раз. Если времени нет, подошедшее тесто можно разделывать.

9. Для творожной начинки творог разотрите с яйцом и сахаром в однородную массу. Если творог излишне влажный, вам может понадобиться добавить в начинку немного муки или тертых сухарей.

10. Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 0.5 – 1 см. Разложите творожную начинку. Сверните тесто с начинкой в неплотный рулет. Нарежьте рулет на кусочки желаемой толщины.

11. Творожные завитушки свободно разложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, накройте и оставьте минут на 40 для расстойки. В процессе расстойки завитушки должны значительно увеличиться в объеме.

12. За 5 – 7 минут до посадки в печь смажьте завитушки разболтанным яйцом.

13. Выпекайте при 180 – 200 С до зарумянивания.

14. Для заливки смешайте сметану с сахаром. Сразу же после выпечки обильно смажьте завитушки сметанной заливкой, плотно накройте и оставьте до полного остывания.

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Мария Зимина