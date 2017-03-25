Как пожарить печень

Жарка печени с разными добавками – один из простейших методов ее приготовления, и один из самых удачных. Трудно плохо приготовить жареную печень, разве что можно передержать ее на огне и она станет не такой нежной или пересолить, вот пожалуй и все. Ну а продукты-спутники для печенки могут быть самые разные: лук, чеснок, вина, зелень, сметана, томат-паста, овощи, горчица, имбирь и т.д.

1. Печень, жареная с горчицей

Ингредиенты:

500 г печени,

2-3 ст.л. горчицы,

по 2 ст.л. растительного и сливочного масла,

¼ стакана муки,

перец, соль.

Приготовление:

Промыть, обсушить и нарезать печень брусочками по 1 см толщиной. Перемешать муку, перец и соль, запанировать печенку в мучной смеси.

Раскалить в сковороде смесь растительного и сливочного масла, обжарить до зарумянивания печень на сильном огне. Затем добавить горчицу и хорошо все перемешать для равномерного распределения ее между кусочками, жарить еще 10-15 мин до готовности на среднем огне.

Конечно, вы можете добавить к рецепту лук или какие-то другие продукты по вкусу.

2. Жареная печень в томатном соусе

Ингредиенты:

500 г печени,

250 г томатного сока,

30 г петрушки,

3 ст.л. растительного масла,

по 1 ст.л. сушеного лука и сока лимона,

перец, соль.

Приготовление:

Промыть и обсушить печенку, нарезать кусочками по 5 см длиной и 1 см толщиной. Порубить петрушку мелко.

На сковороде раскалить масло, выложить печень, петрушку, полить их соком лимона, перемешать и жарить до зарумянивания. Когда печенка зарумянится добавить лук и влить томатный сок, перемешать и потушить 20 мин до готовности на медленном огне, поперчить и посолить, перемешать.

Подавать горячей. Сушеный лук можно заменить свежим. В этом случае он сразу кладется на сковороду одновременно с печенкой и вместе они жарятся до зарумянивания.

3. Рецепт печени, жареной по-строгановски

Ингредиенты:

500 г печени,

2-3 луковицы,

2 стакана сметаны,

3 ст.л. масла,

по 1 ст.л. томат-пасты или соуса и муки,

зелень, соль, перец.

Промыть и зачистить от пленок печенку, порезать ее брусочками по 1 см толщиной и 3-4 длиной, выложить на сковороду с раскаленным маслом, обжарить, поперчить и посолить.

На сухой сковороде обжарить муку до кремового оттенка, посыпать печенку, перемешать, добавить отдельно пассерованный лук, сметану и томат-пасту, перемешать, довести до кипения. Потушить все 10-15 мин до готовности печени на слабом огне.

4. Карамельная печень в томате

Ингредиенты:

500 г печени,

1/3 стакана воды,

¼ стакана кетчупа,

3 ст.л. муки,

2 ст.л. коричневого сахара,

по 1 ст.л. растительного масла, соевого соуса и уксуса,

щепотка чесночного порошка.

Приготовление:

Нарезать печенку тонкими брусочками. Перемешать муку с перцем и солью, запанировать печень.

Воду перемешать со всеми остальными продуктами, кроме масла.

Раскалить масло в сковороде, выложить печень и до зарумянивания обжарить кусочки, затем залить ее подготовленной смесью и потушить 15-20 мин до готовности на среднем огне.

5. Печень жареная, в соусе с белым вином

Ингредиенты:

500 г печени,

100 мл вина белого,

3 зубчика чеснока,

2 красных луковицы,

1 пучок петрушки,

по 2 ст.л. сливочного масла и коньяка,

1 ст.л. оливкового масла,

1 ч.л. морской соли,

¼ ч.л. свежемолотого черного перца.

Приготовление:

Порубить мелко петрушку, полукольцами нарезать лук и обжарить его на сильном огне с 1 ст.л. сливочного масла до прозрачности. Раздавить чеснок, положить его к луку, жарить 2-3 мин, поперчить и посолить, влить вино, выпарить его полностью, добавить три четверти нарезанной петрушки, перемешать и убрать соус с плиты.

Промыть и обсушить печень, убрать пленки, нарезать соломкой толщиной 1-1,5 см, раскалить на толстодонной сковороде 1 ст.л. сливочного масла, влить оливковое, выложить печень, поперчить и посолить, жарить с каждой стороны по 2 мин. Влить к печени коньяк, перемешать, тушить все еще 30 сек.

Перед подачей полить печень приготовленным соусом и посыпать остальной петрушкой.

6. Печень, жареная по-восточному

Ингредиенты:

500 г печени,

1 зубчик чеснока,

4 ст.л. растительного масла,

1 ст.л. крахмала,

по 1 ч.л. имбиря молотого и соли, зелень,

соус –

2 ст.л. куриного бульона,

1,5 ст.л. соевого соуса,

1 ст.л. томат-пасты,

1 ч.л. крахмала.

Приготовление:

Промыть и подготовить печень, нарезать ее тонкими пластинками, затем разрезать их на полоски по 2,5 см шириной.

Перемешать имбирь, крахмал и соль, влить по 2 ст.л. раст. масла и воды, довести до однородности. Запанировать печень в крахмальной смеси, на 15 мин оставить.

В сковороде разогреть 2 ст.л. масла растительного, быстро обжарить печень со всех сторон, добавить зелень и печенок, жарить еще 30 сек.

Перемешать томат-пасту, бульон, сахар и соевый соус, влить к печени, довести до кипения, потушить еще 30 сек, убрать с огня, полить печень при подаче соусом.

Приготовление разных жареных блюд из печени – это действительно просто, нужно лишь попробовать и сможете в этом убедиться. Такой вкусный, недорогой и быстрый обед или ужин с удовольствием скушает вся семья.

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Мария Зимина