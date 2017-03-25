Как пожарить печень
Жарка печени с разными добавками – один из простейших методов ее приготовления, и один из самых удачных. Трудно плохо приготовить жареную печень, разве что можно передержать ее на огне и она станет не такой нежной или пересолить, вот пожалуй и все. Ну а продукты-спутники для печенки могут быть самые разные: лук, чеснок, вина, зелень, сметана, томат-паста, овощи, горчица, имбирь и т.д.
1. Печень, жареная с горчицей
Ингредиенты:
500 г печени,
2-3 ст.л. горчицы,
по 2 ст.л. растительного и сливочного масла,
¼ стакана муки,
перец, соль.
Приготовление:
Промыть, обсушить и нарезать печень брусочками по 1 см толщиной. Перемешать муку, перец и соль, запанировать печенку в мучной смеси.
Раскалить в сковороде смесь растительного и сливочного масла, обжарить до зарумянивания печень на сильном огне. Затем добавить горчицу и хорошо все перемешать для равномерного распределения ее между кусочками, жарить еще 10-15 мин до готовности на среднем огне.
Конечно, вы можете добавить к рецепту лук или какие-то другие продукты по вкусу.
2. Жареная печень в томатном соусе
Ингредиенты:
500 г печени,
250 г томатного сока,
30 г петрушки,
3 ст.л. растительного масла,
по 1 ст.л. сушеного лука и сока лимона,
перец, соль.
Приготовление:
Промыть и обсушить печенку, нарезать кусочками по 5 см длиной и 1 см толщиной. Порубить петрушку мелко.
На сковороде раскалить масло, выложить печень, петрушку, полить их соком лимона, перемешать и жарить до зарумянивания. Когда печенка зарумянится добавить лук и влить томатный сок, перемешать и потушить 20 мин до готовности на медленном огне, поперчить и посолить, перемешать.
Подавать горячей. Сушеный лук можно заменить свежим. В этом случае он сразу кладется на сковороду одновременно с печенкой и вместе они жарятся до зарумянивания.
3. Рецепт печени, жареной по-строгановски
Ингредиенты:
500 г печени,
2-3 луковицы,
2 стакана сметаны,
3 ст.л. масла,
по 1 ст.л. томат-пасты или соуса и муки,
зелень, соль, перец.
Промыть и зачистить от пленок печенку, порезать ее брусочками по 1 см толщиной и 3-4 длиной, выложить на сковороду с раскаленным маслом, обжарить, поперчить и посолить.
На сухой сковороде обжарить муку до кремового оттенка, посыпать печенку, перемешать, добавить отдельно пассерованный лук, сметану и томат-пасту, перемешать, довести до кипения. Потушить все 10-15 мин до готовности печени на слабом огне.
4. Карамельная печень в томате
Ингредиенты:
500 г печени,
1/3 стакана воды,
¼ стакана кетчупа,
3 ст.л. муки,
2 ст.л. коричневого сахара,
по 1 ст.л. растительного масла, соевого соуса и уксуса,
щепотка чесночного порошка.
Приготовление:
Нарезать печенку тонкими брусочками. Перемешать муку с перцем и солью, запанировать печень.
Воду перемешать со всеми остальными продуктами, кроме масла.
Раскалить масло в сковороде, выложить печень и до зарумянивания обжарить кусочки, затем залить ее подготовленной смесью и потушить 15-20 мин до готовности на среднем огне.
5. Печень жареная, в соусе с белым вином
Ингредиенты:
500 г печени,
100 мл вина белого,
3 зубчика чеснока,
2 красных луковицы,
1 пучок петрушки,
по 2 ст.л. сливочного масла и коньяка,
1 ст.л. оливкового масла,
1 ч.л. морской соли,
¼ ч.л. свежемолотого черного перца.
Приготовление:
Порубить мелко петрушку, полукольцами нарезать лук и обжарить его на сильном огне с 1 ст.л. сливочного масла до прозрачности. Раздавить чеснок, положить его к луку, жарить 2-3 мин, поперчить и посолить, влить вино, выпарить его полностью, добавить три четверти нарезанной петрушки, перемешать и убрать соус с плиты.
Промыть и обсушить печень, убрать пленки, нарезать соломкой толщиной 1-1,5 см, раскалить на толстодонной сковороде 1 ст.л. сливочного масла, влить оливковое, выложить печень, поперчить и посолить, жарить с каждой стороны по 2 мин. Влить к печени коньяк, перемешать, тушить все еще 30 сек.
Перед подачей полить печень приготовленным соусом и посыпать остальной петрушкой.
6. Печень, жареная по-восточному
Ингредиенты:
500 г печени,
1 зубчик чеснока,
4 ст.л. растительного масла,
1 ст.л. крахмала,
по 1 ч.л. имбиря молотого и соли, зелень,
соус –
2 ст.л. куриного бульона,
1,5 ст.л. соевого соуса,
1 ст.л. томат-пасты,
1 ч.л. крахмала.
Приготовление:
Промыть и подготовить печень, нарезать ее тонкими пластинками, затем разрезать их на полоски по 2,5 см шириной.
Перемешать имбирь, крахмал и соль, влить по 2 ст.л. раст. масла и воды, довести до однородности. Запанировать печень в крахмальной смеси, на 15 мин оставить.
В сковороде разогреть 2 ст.л. масла растительного, быстро обжарить печень со всех сторон, добавить зелень и печенок, жарить еще 30 сек.
Перемешать томат-пасту, бульон, сахар и соевый соус, влить к печени, довести до кипения, потушить еще 30 сек, убрать с огня, полить печень при подаче соусом.
Приготовление разных жареных блюд из печени – это действительно просто, нужно лишь попробовать и сможете в этом убедиться. Такой вкусный, недорогой и быстрый обед или ужин с удовольствием скушает вся семья.Мария Зимина